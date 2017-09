Con Uniformes y Botas Rotas Trabajan Policías de Motozintla

Motozintla, Chiapas; 2 de Septiembre.- Agentes de la policía de este municipio, denunciaron el abandono que persiste en esa corporación, propiciado por el alcalde Víctor Lavalle Cuevas, que en nada se preocupa por equiparlos; actualmente, los uniformes que portan están rotos y sin color, y las botas están rotas.

Otra problemática es que no les depositan el salario el día de la quincena, sino dos o tres días después, si cae en fin de semana hasta el día lunes, situación que les afecta al no tener otros ingresos económicos. La quincena del día 31 se las depositó hasta ayer sábado 2, hasta eso porque amenazaron con irse a paro de labores.

Los oficiales informaron que otra anomalía es que de manera indebida los bajan de grado, sin haber cometido alguna falta administrativa o delito, junto a ello les bajan el salario, mientras que a policías irresponsables, faltistas y borrachos, los han subido de grado, sólo por ser del agrado del Edil.

A varios Policías Tercero los han bajado a Raso y varios Rasos, sin merecerlo, han sido subidos a Policía Segundo, situación que provoca descontento porque son movimientos que hacen de manera irregular.

Han sido informados que tendrán que participar en el desfile del 16 de Septiembre, pero no están dispuestos a hacerlo con esos uniformes hecho pedazos, porque a pesar que es responsabilidad del Ayuntamiento proporcionárselos, desde el año pasado nos les dan equipamiento.

Precisaron que se han acercado a la síndico municipal, Francisca Imenda Choy Romero, y al secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Jesús Adrián Villatoro, pero tampoco han intervenido.

Denunciaron que el Mando Único Albino Hernández Damián aún no está aprobado en este municipio, lo mismo que el comandante operativo Rubén Gómez Nolasco, pero son sostenidos por el alcalde Víctor Lavalle Cuevas.

Hicieron un llamado a las autoridades federales para que se investigue el destino que el Alcalde le dio al recurso del programa Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), porque no fue aplicado, prueba de ello es que carecen de equipamiento. EL ORBE/Rodolfo Hernández González