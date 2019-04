SIGUE EL PROBLEMA DEL PAGO DE AVIADORES EN TAPACHULA

Gurria ejercerá casi 500 millones de pesos en 2019; un alto porcentaje lo gastan en sueldos

• Los aviadores, corrupción y falta de transparencia en el ejercicio de los recursos; el principal problema de Ayuntamiento.

• No se sabe cuánto gana el presidente, regidores, síndico y funcionarios de primer nivel; denuncian incrementos salariales.

• Desde enero fueron aprobados los recursos del FISM Y FORTAMUN; pero no hay rendición de cuentas; por ley deben informar y no lo hacen.