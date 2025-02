Ante la llegada del frente frío número 27, Protección Civil Chiapas mantiene medidas de prevención

* Para este martes 18 de febrero se esperan lluvias puntuales fuertes a muy fuertes

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado mantiene medidas de prevención ante el ingreso del frente frío número 27 y los efectos que este pudiera provocar.

El Sistema Nacional de Protección Civil dio a conocer que, durante este lunes, el frente frío extendido con características de estacionario sobre centro y sur del Golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste del país y ocasionará lluvias puntuales fuertes en el oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Así mismo, la masa de aire ártico asociada al frente empezará a modificar sus características térmicas en el transcurso del día; sin embargo, mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Veracruz (sur) e Istmo y Golfo de Tehuantepec, durante la mañana.

Para el martes 18 de febrero se esperan lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en: Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Al respecto, el secretario de Protección Civil del Gobierno de Chiapas, Mauricio Cordero Rodríguez, instó a que, a través del Comité Estatal de Emergencias, se dé seguimiento a diversas acciones a fin de coordinar labores de prevención y alertamiento para abonar a la salvaguarda de la población, los bienes y el entorno, siempre con humanismo, tal como lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez.

En este sentido, se recomienda a la población que vive en zonas en donde se generen bajas temperaturas, abrigarse lo suficiente con ropa gruesa y calzado cerrado. Protegerse el rostro, cabeza, manos y orejas; al salir de un lugar caliente cubrirse boca y nariz para evitar aspirar el aire frío. No utilizar doble calcetín ya que esto bloquea la circulación, en su caso utilizar calcetines de lana. Limitar la cantidad de tiempo al aire libre, ya que las exposiciones prolongadas al aire frío pueden producir hipotermia y en casos extremos congelación.

Mantener una ventilación adecuada en caso de usar algún calefactor, horno, chimenea o calentones, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, no encender anafres o braseros dentro de lugares cerrados o con mala ventilación, procure que las y los niños no se acerquen para evitar accidentes.

Evitar conducir o transitar por carreteras resbaladizas ante la presencia de nieve, aguanieve o congelamiento. Proteja a sus mascotas, ganado y plantas, ya que éstas también son susceptibles al frío. En caso de que su vivienda se encuentre en peligro ante las bajas temperaturas o efectos de la temporada invernal, mantenga ubicados los refugios temporales y/o acuda a su Unidad de Protección Civil más cercana.

Por oleaje: Extremar precauciones a la navegación por la presencia de oleaje elevado, así como la realización de actividades turísticas, recreativas y comerciales en el mar y zona de playas. Extremar precauciones y mantenerse informado sobre las acciones que las autoridades marítimas y portuarias establezcan. En caso de presencia de mar de fondo, extremar precauciones por la presencia de corrientes de arrastres en zonas de playa, dársenas y bahías.

Por lluvia: extremar precauciones al transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre. Si hay riesgo de un deslave o rodamiento de piedras, desalojar inmediatamente. No transitar por zonas inundadas. No intentar cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque puede ser arrastrado por el agua.

Si viaja en su vehículo, extreme precaución al desplazarse en carreteras especialmente en zonas de sierra y costa; así como en vados y brechas. No cruce puentes si el agua lo pasa por encima. No restablezca la energía eléctrica hasta que esté seguro de que no hay cortos circuitos. Aléjese de casas y muros en peligro de derrumbarse. No tome líquidos ni alimentos que hayan estado en contacto con aguas contaminadas o anegadas. Evite que el agua quede estancada, ya que proliferan los mosquitos transmisores de enfermedades.

Por viento: Extreme precauciones ante presencia de vientos fuertes y ponga especial atención a construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones en espectaculares y tendido eléctrico.

Extremar precauciones al tránsito vehicular en carreteras y caminos rurales, así como en vados y puentes serranos y zonas urbanas, ante vientos fuertes que pudieran desestabilizar el control de vehículos terrestres, y en caso de ser necesario, considerar tomar rutas alternas. En caso de estar transitando por la calle, extreme precauciones ya que las ráfagas de viento pueden arrastrar o convertir objetos en proyectiles, busque refugio en casas y edificios de construcción sólida.

En su domicilio mantenga abiertas algunas de las ventanas (preferentemente a sotavento), y evite permanecer en habitaciones enfrentadas a la dirección de donde sopla el viento que tenga ventanales. Permanezca alejado de las ventanas y en caso de ser necesario puede protegerse debajo de muebles sólidos y pesados o escaleras interiores.

Se pide a la población mantenerse informada a través de los sitios oficiales y redes sociales en X @pcivilchiapas y en Facebook Protección Civil Chiapas; en caso de emergencias, llamar al 911 para su pronta atención.