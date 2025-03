Se esperan cuatro días de altas temperaturas para Chiapas

* Emite Protección Civil recomendaciones de autoprotección y prevención ante la presencia de ondas de calor, del 07 al 10 de marzo

Tuxtla Gutiérrez; 07 de marzo de 2025.- La Secretaría de Protección Civil del estado emitió diversas recomendaciones de autoprotección y prevención para la población en general, derivado del pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sobre la presencia de ondas de calor en la entidad, del 07 al 10 de marzo.

Indicó que se esperan temperaturas entre 35 a 40 °C, destacando que las altas temperaturas podrían ocasionar insolación, desmayos, golpes de calor, deshidratación, enfermedades diarreicas agudas y en la piel.

En este tenor, se exhorta a evitar actividades al aire libre entre las 11:00 y las 15:00 horas, así como programarlas en las horas más frescas del día; asimismo, se recomienda reducir el tiempo de exposición al sol durante horas centrales del día y mantenerse en lugares frescos.

En caso de salir a la calle, no deben dejar esperando en el vehículo a niños o mascotas, aunque sea por poco tiempo; no dejar bidones con combustible o con residuos, ni productos cosméticos como acetona o pinturas que puedan generar un efecto químico; no dejar lentes de aumento o cristales sobre el tablero, ya que estos podrían producir un efecto lupa.

El calor puede exacerbar debido a la sensación térmica, es decir, la temperatura percibida que siente una persona según la combinación de parámetros meteorológicos.

El calor favorece el crecimiento de microorganismos, en especial, las bacterias, mismas que aceleran la descomposición de los alimentos, lo que aumenta la probabilidad de contraer enfermedades gastrointestinales.

Cabe precisar que debido a la naturaleza del fenómeno ondas de calor, los pronósticos de temperaturas máximas y las regiones donde ocurren éstas, tienen un cierto grado de incertidumbre.

Por ello, es importante que la población se mantenga informad acerca de los cambios climatológicos a través de las redes sociales oficiales en X (antes Twitter) @pcivilchiapas y Facebook Protección Civil Chiapas y ante alguna emergencia llamar al 911.