Colapso del Coapatap por Culpa de Administraciones Anteriores

*El Organismo Quedó con Deudas y Asfixiado por el Sindicato.

Tapachula, Chiapas, 7 de junio.- Los problemas que enfrenta actualmente el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) fueron heredados por administraciones pasadas, que se dedicaron a exprimir al organismo en lugar de mejorarlo.

De acuerdo a fuentes extraoficiales, en la administración pasada, que duró 5 años, no se atendieron las necesidades del organismo, lo cual provocó que los problemas se fueran agravando al grado de ser insostenibles, generando los rezagos que actualmente enfrenta la nueva administración.

En el caso de la Planta Potabilizadora, no recibió el mantenimiento necesario, por lo cual el suministro de agua potable es limitado para un gran número de colonias de Tapachula, generando malestar en la población, y a pesar de los esfuerzos, es necesario que se haga una rehabilitación a fondo.

Asimismo, en Tapachula existen 43 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales sólo una está en funciones en el ejido Lagartero, mientras que las otras fueron dejadas en el olvido. Lo mismo pasa con los pozos profundos que hay en la ciudad, los cuales necesitan mantenimiento urgente, luego de años de estar en el completo abandono.

Por si eso fuera poco, el Coapatap paga a la CONAGUA más de un millón de pesos por uso de agua, recurso del cual, sólo un porcentaje es regresado al Coapatap pero en insumos (tubería, materiales, químicos). Aunado a eso, existe una cartera vencida que no fue verificada durante más de 5 años, lo cual provocó que el servicio de agua potable no fuera cobrado y se permitiera que creciera la lista de morosos sin estar comprobados.

Tampoco hubo una verificación a fondo de las tomas clandestinas, lo cual saturó el servicio, limitando el suministro en colonias de reciente creación.

Por otra parte, está el tema del Sindicato de trabajadores, el cual está prácticamente asfixiando al Coapatap, ya que quienes conforman el comité directivo del sindicato cobran exorbitantes sueldos que contrastan con el sueldo promedio del personal operativo y administrativo. Mientras los trabajadores que laboran en las cuadrillas ganan en promedio 9 mil pesos mensuales, los dirigentes del sindicato tienen sueldos de 40 mil a 50 mil pesos mensuales, representando una fuerte carga en salarios que se devengan cada mes y que afectan la economía del organismo.

Por todo lo anterior, a pesar de que el personal del Coapatap trabaja a marchas forzadas, y que hay voluntad por parte del Ayuntamiento Municipal para solventar todos los problemas, existe un grave rezago que se generó en las administraciones pasadas que dificultan el mejoramiento del servicio y mantienen al organismo en situación crítica. EL ORBE / LA REDACCIÓN