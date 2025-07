Alumno Tapachulteco Logra 1er Lugar en Olimpiada Estatal del Conocimiento Infantil

*Asegura Beca desde la Secundaria Hasta la Universidad.

Tapachula, Chiapas, 6 de julio de 2025.- La transformación educativa impulsada por la Nueva Escuela Mexicana continúa rindiendo frutos, y en Tapachula, el nombre de Adrián Guzmán, se ha convertido en sinónimo de excelencia académica. El alumno de sexto grado del grupo B en la Escuela Teodomiro Palacios conquistó el primer lugar a nivel estatal en la Olimpiada del Conocimiento Infantil, celebrada en Tuxtla Gutiérrez, asegurando además una beca que lo respaldará desde la secundaria hasta la universidad.

Este logro no solo posiciona a Adrián como un referente académico, sino que también da testimonio del impacto positivo del nuevo modelo educativo.

Rosa Isela Agustín Salgado, directora general del CEBECH número 2, destacó que este triunfo es muestra clara de cómo la reforma está forjando estudiantes críticos, analíticos y comprometidos con su entorno. “Ya no vemos los planes de estudio como antes; ahora los niños reflexionan sobre su realidad social, económica y familiar”, señaló.

Por otro lado la profesora Susana Maldonado Álvarez, docente de Adrián, lo describió como un alumno brillante, versátil y con gran autonomía.

Es muy independiente, inteligente y talentoso en muchas áreas, desde la marimba hasta los actos cívicos.

Su disposición para aprender y su carácter inquisitivo facilitaron un acompañamiento docente centrado en guiar más que imponer.

El camino hacia la cima no fue fácil. Adrián superó diversas etapas de selección, comenzando en su escuela, compitiendo luego en la fase de zona contra planteles urbanos, y finalmente destacando a nivel regional. En la competencia estatal, enfrentó un riguroso examen en Tuxtla Gutiérrez, donde fue acompañado por su madre, viviendo una experiencia que, según la maestra Susana, marcó profundamente su desarrollo.

El éxito alcanzado es resultado de un esfuerzo conjunto. La maestra, junto con el equipo directivo y el respaldo constante de la familia de Adrián, jugó un papel clave.

Maldonado Álvarez subrayó el compromiso más allá del horario escolar y la inversión en materiales para fortalecer su aprendizaje. “Adrián es como una esponja: absorbe todo lo bueno”, expresó.

El reconocimiento obtenido por este joven tapachulteco no solo llena de orgullo a su comunidad, sino que también le abre las puertas a un futuro prometedor, respaldado por una beca educativa que premiará su disciplina y dedicación. Un ejemplo claro de que el esfuerzo, el talento y una educación transformadora pueden cambiar vidas. EL ORBE/Nelson Bautista