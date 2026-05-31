Locatarios Reportan Caída en las Ventas de Hasta el 60%

*La Temporada de Precipitaciones Reduce la Afluencia de Compradores en los Mercados Tradicionales.

Tapachula, Chiapas; 30 de Mayo del 2026.- La temporada de lluvias no solo transforma el paisaje urbano de Tapachula, también modifica el comportamiento de los consumidores y genera impactos directos en la economía de cientos de pequeños comerciantes que dependen de la afluencia diaria de clientes en los mercados tradicionales del primer cuadro de la Ciudad.

Yumara Yadira Villalobos, comerciante del corredor del Mercado “Sebastián Escobar”, explicó que durante los días lluviosos las ventas disminuyen considerablemente en diversos giros comerciales, especialmente en aquellos dedicados a productos que no forman parte de las necesidades inmediatas de las familias.



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“Cuando llueve, la gente sale menos. Las ventas bajan bastante para nosotros. En mi caso, que vendo relojes, cambio pilas, extensibles y realizo reparaciones, la actividad disminuye mucho”, comentó.De acuerdo con la comerciante, mientras algunos sectores como las carnicerías, panaderías y negocios de frutas y verduras mantienen, e incluso incrementan ligeramente sus ventas, debido a que los consumidores continúan adquiriendo productos de primera necesidad, otros establecimientos enfrentan una reducción significativa de ingresos.Durante la jornada marcada por las precipitaciones registradas en Tapachula, la afluencia de visitantes al mercado disminuyó entre un 40 y un 50 por ciento, dejando corredores semivacíos en comparación con los días de actividad normal, cuando el tránsito de personas dificulta incluso el paso por algunas áreas comerciales.La situación refleja una realidad económica que enfrentan numerosos emprendedores y pequeños comerciantes de la región, quienes dependen de la venta diaria para sostener a sus familias y cubrir gastos operativos. Cada jornada con baja afluencia representa menores ingresos y una mayor incertidumbre para quienes forman parte de la economía popular.Villalobos señaló que durante las temporadas de calor el comportamiento comercial suele mantenerse estable, mientras que las lluvias generan una caída recurrente en las ventas, situación que los comerciantes ya consideran una constante cada año.Pese a las dificultades, los locatarios mantienen abiertas sus puertas y hacen un llamado a la ciudadanía para respaldar el comercio local. “Los invitamos a visitarnos en el Mercado Sebastián Escobar. Aquí ofrecemos productos y servicios de calidad, y cada compra ayuda a fortalecer la economía de muchas familias tapachultecas”, concluyó. EL ORBE/ JC