Eduardo Ramírez fortalece protección ambiental con nueva reserva natural en Tzimol

En el municipio de Tzimol, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega del Certificado como Reserva Natural a Las Tres Tzimoleras, lo que representa la décima área natural protegida estatal decretada durante el gobierno de la Nueva ERA. En ese sentido, destacó que dicho acto reafirma el compromiso de promover el buen vivir, una filosofía orientada a mantener el equilibrio y una relación armónica entre las comunidades y la madre tierra.

El mandatario reconoció la conciencia ambiental y el compromiso de quienes hicieron posible este avance, asegurando que su administración impulsará a Las Tres Tzimoleras como uno de los atractivos turísticos más importantes a nivel nacional e internacional. Asimismo, subrayó que se continuará rehabilitando los caminos para facilitar el acceso de visitantes y habitantes a las reservas naturales de Chiapas.