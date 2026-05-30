Consumidores Piden el Regreso de las Oficinas de PROFECO a Tapachula

*Quejas por Abusos Tardan en ser Atendidas.

Tapachula, Chiapas; 29 de Mayo de 2026.- Ciudadanos de Tapachula exigieron al Gobierno Federal la reapertura inmediata de las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en esta ciudad, al considerar que la desaparición de la delegación local ha dejado a miles de consumidores sin protección frente a cobros excesivos y prácticas abusivas en distintos sectores comerciales.

Los inconformes señalaron que, desde que las oficinas fueron centralizadas y trasladadas a Tuxtla Gutiérrez, la población del Soconusco enfrenta serias dificultades para interponer denuncias, principalmente por los costos de traslado y la falta de atención cercana.

Julio Mérida, ciudadano tapachulteco, recordó que anteriormente la dependencia operaba sobre la Octava Avenida Sur, donde la población podía acudir de manera directa para presentar inconformidades contra empresas o prestadores de servicios.

“Antes, las oficinas estaban aquí y cualquier ciudadano podía acudir a denunciar. Ahora todo se concentra en Tuxtla y prácticamente quedamos abandonados. Necesitamos que PROFECO regrese a Tapachula para defender nuestros derechos”, expresó.

Aunque PROFECO mantiene canales digitales para realizar trámites y presentar quejas, habitantes señalaron que gran parte de la población no tiene acceso adecuado a herramientas tecnológicas o desconoce los procedimientos en línea.

Además, explicaron que muchos casos requieren ratificación presencial en la capital del estado, situación que representa gastos adicionales en transporte, alimentos y tiempo laboral perdido.

Ante este panorama, numerosos consumidores optan por no denunciar, lo que afirman favorece a establecimientos que incurren en irregularidades.

“Muchos prefieren quedarse callados porque ir hasta Tuxtla por una denuncia sale más caro. Las empresas saben que la mayoría no podrá trasladarse y por eso siguen abusando”, señalo.

Entre las quejas más recurrentes destacan los incrementos constantes en el precio del gas LP y los combustibles, así como presuntas irregularidades en la venta de litros incompletos en algunas estaciones de servicio.

Los consumidores mencionaron que el precio de la gasolina Premium ya alcanza casi los 28 Pesos por litro en la región, situación que golpea severamente la economía familiar.

También señalaron a empresas distribuidoras de gas doméstico por aplicar aumentos repentinos sin explicación clara, lo que ha generado molestia entre usuarios del municipio.

Frente a este escenario, habitantes del Soconusco hicieron un llamado a los tres niveles de Gobierno para gestionar el retorno de una oficina permanente de PROFECO en Tapachula, al considerar que se trata de una medida necesaria para garantizar la defensa de los derechos del consumidor en la frontera sur. EL ORBE/Nelson Bautista