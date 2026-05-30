CONALEP Tuxtla Chico Impulsa a Nueva Generación de Emprendedores con Feria Tecnológica y Comercial

Tapachula, Chiapas; 29 de Mayo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el espíritu empresarial entre la juventud y fomentar el desarrollo económico desde las aulas, el plantel Conalep 068 de Tuxtla Chico realizó con éxito la primera edición de la Feria Tecnológica y Comercial “Pequeños Emprendedores”, donde participaron más de 200 estudiantes de distintas carreras técnicas.

La actividad reunió a alumnos de Informática, Enfermería, Protección Civil y Turismo, quienes exhibieron proyectos innovadores, propuestas de servicios y productos elaborados por ellos mismos, demostrando que la educación técnica también puede convertirse en una plataforma para generar oportunidades de negocio y autoempleo.



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El evento surgió como una estrategia para motivar a jóvenes que, además de estudiar, desempeñan actividades laborales y buscan alternativas para construir un futuro económico independiente.Se destacó que este tipo de iniciativas permiten a los estudiantes aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos en las aulas, además de acercarlos al mundo empresarial desde temprana edad.Esta feria representa una oportunidad importante para que los jóvenes aprendan a desarrollar y comercializar sus productos.Muchos de ellos ya visualizan estos proyectos como negocios reales que podrían consolidarse fuera del entorno escolar, expresó.Uno de los proyectos que más llamó la atención fue el relacionado con la transformación y comercialización de cacao y chocolate artesanal, elaborado mediante procesos tradicionales característicos de la región.Para ello, los alumnos recibieron previamente capacitación especializada, lo que permitió ofrecer productos de calidad y con identidad local.Por su parte, el director académico del plantel, Juan Alonso Gutiérrez Robles, reconoció el esfuerzo conjunto entre estudiantes y docentes para concretar esta primera edición, la cual calificó como un paso importante para impulsar el talento juvenil en la región fronteriza.“Hoy vemos reflejado el compromiso, la creatividad y la responsabilidad de nuestros alumnos. Muchos de estos proyectos pueden convertirse en empresas formales en el futuro, y como institución es fundamental brindarles el respaldo necesario”, puntualizó.La feria también evidenció el trabajo colaborativo entre los distintos grupos académicos y el cuerpo docente, consolidándose como un espacio donde la innovación, la capacitación y el emprendimiento convergen para abrir nuevas oportunidades a la juventud chiapaneca. EL ORBE/Nelson Bautista