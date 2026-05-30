Persistirá Temporal de Lluvias en la Región Soconusco: PC

*Autoridades Mantienen Monitoreo preventivo.

Tapachula, Chiapas; 29 de Mayo del 2026.- La Ciudad de Tapachula amaneció desde el viernes bajo un cielo completamente nublado y con lluvias persistentes que han provocado encharcamientos, acumulación de agua y arrastre de material pétreo en diversas vialidades, principalmente en zonas bajas, caminos rurales y sectores cercanos a laderas.

Ante las condiciones climatológicas, provocadas por la onda tropical número 3 y la entrada de humedad del Océano Pacifico, autoridades de Protección Civil mantienen monitoreo preventivo y exhortaron a la población a extremar precauciones para evitar accidentes o situaciones de riesgo derivadas de las precipitaciones.



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Las autoridades pidieron evitar transitar por calles inundadas, debido a que el agua puede ocultar alcantarillas abiertas, corrientes peligrosas o cables con energía eléctrica. Asimismo, recomendaron no intentar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas bajas, ya que el aumento repentino en los niveles de agua podría arrastrar vehículos y personas.Para quienes deben desplazarse en carretera, especialmente en zonas serranas y costeras, se solicitó conducir con extrema precaución por la baja visibilidad, el pavimento resbaladizo y el riesgo de deslaves o caída de rocas. También se pidió evitar cruzar puentes cuando el agua pase por encima de ellos.Protección Civil alertó sobre el riesgo de movimientos de ladera y deslaves en zonas montañosas, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a sonidos inusuales, grietas en el terreno, caída de piedras o cambios bruscos en el cauce de ríos y arroyos.En caso de tormentas eléctricas, se recomendó desconectar aparatos eléctricos y buscar refugio en viviendas o edificios seguros, evitando permanecer bajo árboles o estructuras metálicas.Asimismo, las autoridades exhortaron a la población a no consumir alimentos o agua que hayan tenido contacto con inundaciones, y evitar el estancamiento de agua para prevenir la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades.Por otra parte, se emitió un llamado especial a pescadores, prestadores de servicios turísticos y población que realiza actividades en playas o zonas marítimas, debido al oleaje elevado y corrientes de arrastre derivadas del mal tiempo.Finalmente, Protección Civil pidió mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales y reportar cualquier emergencia al número 911 o a las autoridades municipales correspondientes. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros