Altos Costos de Producción Ponen en Riesgo al Sector Soyero en Chiapas

*Obtienen Menos del 50% de Ganancia por lo Invertido.

Tapachula, Chiapas; 29 de Mayo de 2026.- La producción de soya en Chiapas atraviesa una de las etapas más críticas de los últimos años, debido al incremento en los costos de producción, los bajos precios de comercialización y las afectaciones derivadas del cambio climático, situación que mantiene al sector al borde del colapso.

Productores de oleaginosas advirtieron que actualmente cultivar una hectárea de soya representa una inversión cercana a los 18 mil Pesos, mientras que el precio de venta de la tonelada apenas alcanza los 7 mil 500 Pesos, generando márgenes mínimos de ganancia, e incluso, pérdidas para los agricultores.



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El presidente del Sistema Producto Oleaginosas de Chiapas, César Ozuna Estudillo, señaló que el panorama es cada vez más complicado para quienes dependen de esta actividad agrícola, por lo que urgió la intervención de las autoridades estatales y federales para rescatar al sector.“Con los precios actuales estamos muy limitados para salir adelante, necesitamos respaldo del Gobierno del Estado para acceder al paquete tecnológico y apoyar la siembra, de lo contrario, este cultivo podría desaparecer”, expresó.Detalló que los rendimientos promedio apenas superan las dos toneladas por hectárea, cifra insuficiente para alcanzar rentabilidad.Explicó que el punto de equilibrio se obtiene con al menos 2.2 toneladas por hectárea, mientras que una producción verdaderamente rentable debería ubicarse entre 2.8 y 3 toneladas.A esta problemática se suman las plagas, las condiciones climáticas adversas y la falta de infraestructura de riego, ya que la mayoría de las parcelas dependen únicamente del temporal.La incertidumbre económica ya comenzó a reflejarse en la disminución de la superficie sembrada. Mientras en ciclos anteriores se cultivaban entre 4 mil y 5 mil hectáreas, para este año se estima que apenas se establecerán alrededor de 3 mil hectáreas, debido al temor de los productores de perder su inversión.Recordó que, en los mejores años de producción, la actividad soyera llegó a generar cerca de 3 mil empleos directos y una derrama económica de aproximadamente 250 millones de Pesos en la región.Aclaró que la comercialización del grano no representa el principal obstáculo, ya que existe interés de empresas industriales de Mérida y Buenaventura para adquirir la cosecha, sin embargo, el conflicto radica en los bajos precios de compra y la falta de acuerdos que otorguen certidumbre tanto a productores como a la industria.Ante este panorama, los agricultores solicitaron establecer un precio fijo de al menos 8 mil 500 Pesos por tonelada o, en su defecto, un subsidio gubernamental de 5 mil Pesos por hectárea que permita cubrir parte del paquete tecnológico. EL ORBE/Mesa de Redacción