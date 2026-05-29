Enrique Inzunza Solicita Licencia Para Separarse de su Escaño en el Senado

*Para Enfrentar las Acusaciones de EEUU.

Ciudad de México; 28 de Mayo.- Tras un mes de ausencia de sus labores legislativas, el morenista Enrique Inzunza Cázarez solicitó licencia para separarse temporalmente de su escaño en el Senado de la República, en el contexto de las imputaciones de Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En redes sociales, el Senador guinda afirmó que en su vida de servidor público siempre ha sido cabal en el cumplimiento de sus deberes.

«No obstante, ante la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha, he decidido que sea mi suplente, el Arquitecto Omar Alejandro López Campos, quien participe en las sesiones de hoy y mañana, para lo cual estoy presentando la solicitud de licencia condigna», informó.

En su mensaje, Inzunza Cázarez garantizó que se encuentra en la Ciudad de México, en el Senado de la República, a cuya sede ha acudido desde el día de ayer en atención a la cita formulada para la sesión extraordinaria.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, confirmó que el legislador jueves pidió licencia al cargo este jueves.

«Se les acabó el show», afirmó Mier Velazco, al referirse a los medios de comunicación y a la oposición ante la posibilidad de que Inzunza asistiera hoy a la sesión del periodo extraordinario.

Omar López, suplente de Inzunza, amigo de Rocha y parte de su grupo político en Sinaloa.

El senador suplente de Enrique Inzunza, Omar Alejandro López Campos, forma parte del equipo de políticos y amigo del Senador acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa, y es colaborador cercano y amigo del gobernador con licencia, Rubén Rocha, quien también es acusado por el gobierno de Estados Unidos.

Después de que el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, confirmó que pedirá licencia, se llamará a ocupar ese escaño al actual titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) en Sinaloa es Omar Alejandro López Campos.

El voto de Inzunza o su suplente son indispensables en la sesión del periodo extraordinario donde Morena busca aprobar la reforma al artículo 41 de la Constitución para que sea causal de nulidad de elecciones, cualquier publicación, pronunciamiento o intervención desde el extranjero que afecte a algún candidato.

En octubre del 2025 el entonces gobernador Rubén Rocha Moya designó al ingeniero Omar López Campos como nuevo titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (SEBIDES), en sustitución de María Inés Pérez Corra. SUN