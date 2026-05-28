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Afirma Maru Campos que Citatorio de la FGR Fue Para Fabricarle un Caso

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*- Acudió al Llamado de la Autoridad Como Testigo.

Ciudad de México, 27 de Mayo.- Después de haber recibido una notificación, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió a la Fiscalía General de la República.
A su llegada, la mandataria estatal comentó algunas frases que EL UNIVERSAL presenta a continuación.
-«Me citan tramposamente a declarar, mientras que a quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico los invitan a tener entrevistas amigables»
-«Mientras a una gobernadora, que sí da resultados, la persiguen con todo el peso del aparato del Estado, a los funcionarios de Sinaloa, acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que piden su extradición, les dan impunidad absoluta»
-«A ellos los cobijan, mientras que a una servidora y al estado de Chihuahua se le ataca directamente sin pruebas y con juicios que violan consistentemente mi presunción de inocencia»
-«Se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada»
ACUMULA SEGUNDO CITATORIO
El caso Campos-Corral se remite al 14 de agosto de 2024, cuando agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua fueron al restaurante Gin Gin con la finalidad de aprehender a Corral por posible corrupción y peculado.
Pero el ahora vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGR) y fiscal especial de investigación de asuntos relevantes, Ulises Lara, rechazó la orden de aprehensión, y Corral denunció a Campos por presunto secuestro.
Pero, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina, el área de investigación de asuntos especiales hizo las acciones correspondientes, agotó todas las líneas de investigación y se determinó el no ejercicio de la acción penal.
Sin embargo, el legislador morenista promovió una impugnación. Sun

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