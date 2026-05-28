Zoé Robledo Supervisa Hospital Rural de Ocosingo

*- Destaca el Fortalecimiento de la Atención en Comunidades Indígenas

*- Dicho Hospital Atiende a más de 29 mil Habitantes de las Región Selva

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, realizó una visita de supervisión al Hospital Rural No. 32 Ocosingo, Chiapas, con el propósito de constatar la operación de los servicios médicos, la atención a la derechohabiencia y las necesidades de infraestructura en esta unidad que forma parte del programa IMSS Bienestar, ahora incorporado al Régimen Ordinario de la institución.

Durante su visita, Zoé Robledo reconoció el esfuerzo del personal médico y de Enfermería que brinda atención en comunidades de difícil acceso, donde el Hospital Rural de Ocosingo atiende a más de 29 mil habitantes de la región Selva, y funge como centro de referencia para 52 Unidades Médicas Rurales (UMR) y tres Unidades Médicas Móviles (UMM).



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El nosocomio cuenta con 45 camas hospitalarias y 20 no censables, además de dos quirófanos y una sala de expulsión. La cartera de servicios incluye Medicina Familiar, Gineco-Obstetricia, Cirugía General, Medicina Interna, Pediatría, Anestesiología, urgencias médicas quirúrgicas, laboratorio, Rayos X, salud ginecológica, Odontología, Nutrición, Psicología y Trabajo Social.La plantilla está integrada por 238 trabajadores, entre médicos generales, especialistas, enfermeras, auxiliares de Enfermería, personal paramédico, administrativos y de conservación. En el primer cuatrimestre de 2026, el hospital reportó 3 mil 775 consultas de medicina familiar, mil 288 de especialidad, 539 procedimientos quirúrgicos y mil 316 egresos hospitalarios. Boletín Oficial