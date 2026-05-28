Yamil Melgar Activa Acciones Preventivas Ante Presencia de la Onda Tropical No. 2

*- Encabezó Reunión Extraordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil

Tapachula, Chiapas; 27 de mayo de 2026.-Ante las condiciones meteorológicas provocadas por la Onda Tropical No. 2, que se desplaza sobre y al sur de Chiapas favoreciendo lluvias intensas y fuertes tormentas durante las próximas 24 horas, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, encabezó la Primera Reunión Extraordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, realizada este miércoles en la Sala de Cabildo, en atención a las instrucciones estatales y en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Durante la sesión, en la que participó el secretario de Protección Civil Municipal, Demetrio Martínez, así como autoridades estatales encabezadas por el secretario de Protección Civil del Estado, Mauricio Cordero, se informó que para los días 27 y 28 de mayo se prevén lluvias de 75 a 150 milímetros en la región Soconusco, además de fuertes vientos que podrían ocasionar caída de árboles, daños en techos y afectaciones en anuncios espectaculares.



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“El llamado es a actuar con responsabilidad y mantenerse atentos a la información oficial. Hoy más que nunca debemos trabajar unidos para proteger a nuestras familias y prevenir riesgos”, expresó el presidente municipal Yamil Melgar, al reiterar que el Ayuntamiento mantiene activados los protocolos preventivos y de atención inmediata.Por su parte, el secretario de Protección Civil Municipal, Demetrio Martínez, exhortó a la población a evitar cruzar ríos o zonas inundadas, extremar precauciones en caminos rurales y resguardarse durante tormentas eléctricas. Asimismo, informó que el Ayuntamiento tiene habilitados cuatro refugios temporales, siendo el primero de ellos el Centro de Convivencias, listo para atender a la ciudadanía en caso de emergencia.Finalmente, las autoridades municipales y estatales reiteraron el llamado a seguir las recomendaciones preventivas y mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales, recordando que “Juntos Nos Cuidamos Mejor”. Boletín Oficial