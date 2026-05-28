Escuela Tomás Isasi Opera Entre Carencias y Rezago

*Piden Apoyo Urgente a las Autoridades Educativas

Tapachula, Chiapas 27 de Mayo del 2026.- La histórica Escuela Primaria Escuela Primaria Tomás Isasi Número 1, ubicada en el barrio San Sebastián de Tapachula, enfrenta severas carencias de infraestructura y equipamiento que ponen en evidencia el rezago acumulado durante décadas en una de las instituciones educativas más emblemáticas de la ciudad.

El director técnico del plantel, Carlos Alvarado Cook, hizo un llamado al gobierno estatal y a las autoridades educativas para atender las múltiples necesidades que enfrenta la escuela, donde actualmente estudian 446 alumnos en ambos turnos.

Entre los principales problemas destacan los baños en condiciones de abandono, aulas con más de 60 años de antigüedad, mobiliario deteriorado y una dirección escolar que, según señaló el directivo, presenta daños estructurales y riesgo de colapso.

“El rezago que tenemos es de muchos años”, expresó el profesor, al señalar que pese a las solicitudes realizadas ante distintas instancias gubernamentales, no han recibido respuestas concretas para rehabilitar la infraestructura escolar.

Además de atender a estudiantes locales, la institución brinda acceso a la educación a alrededor de 70 niños migrantes originarios de Cuba, Haití y Venezuela, quienes han sido aceptados aun sin contar con documentación oficial. Esta situación representa un importante esfuerzo social y humanitario para docentes y directivos, quienes buscan garantizar el derecho a la educación de menores en contexto de movilidad.

Uno de los principales desafíos para el personal docente ha sido la integración de estudiantes haitianos que no dominan el idioma español. Sin embargo, maestros y trabajadores han implementado estrategias improvisadas para facilitar su aprendizaje e inclusión en las aulas.

Aunque programas federales como “La Escuela es Nuestra” han permitido algunos apoyos, el director señaló que los recursos resultan insuficientes ante las necesidades reales del plantel, especialmente en el turno matutino donde se concentra la mayor matrícula escolar.

Pese a las dificultades, la escuela continúa destacando académicamente. Prueba de ello es que un alumno de sexto grado representará a la institución en la Olimpiada del Conocimiento Infantil a nivel estatal.

Docentes señalaron que este logro refleja el esfuerzo del magisterio y de la comunidad educativa, aun cuando las condiciones materiales no son las adecuadas. Por ello, reiteraron el llamado al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para que voltee a ver a esta institución y contribuya a reducir el rezago educativo que afecta a cientos de niños tapachultecos. EL ORBE/ JC.