Realizan Operativo Contra Ambulantaje en Centro de Tapachula

*- El Objetivo del Operativo es Recuperar Espacios Públicos y Mejorar la Movilidad de Peatones

*- Se Limpió de Puestos Informales la 10ª y 12ª Avenida Norte, Entre 3ª a 9ª Poniente

*- Las Banquetas Estaban Completamente Obstruidas por Comerciantes Irregulares

* AUTORIDADES MUNICIPALES DESPEJARON BANQUETAS, CALLES Y JARDINERAS EN DIVERSAS VIALIDADES; COMERCIANTES EXTRANJEROS MOSTRARON RESISTENCIA AL REORDENAMIENTO.

Tapachula, Chiapas 27 de Mayo del 2026.- Con el objetivo de recuperar espacios públicos y mejorar la movilidad peatonal en el primer cuadro de la ciudad, el Ayuntamiento de Tapachula realizó este miércoles un operativo de reordenamiento del comercio informal en distintas calles de la zona centro de la ciudad.

Las acciones estuvieron encabezadas por personal de servicios públicos municipales, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes llevaron a cabo recorridos para despejar banquetas, calles y jardineras que permanecían ocupadas por vendedores ambulantes y puestos irregulares.



1 de 7

El operativo inició sobre la 10ª Norte y 12ª Norte, abarcando tramos comprendidos entre la 9ª, 7ª, 5ª y 3ª Poniente, puntos donde desde hace meses comerciantes informales mantenían ocupados espacios destinados al libre tránsito de peatones y vehículos.Durante las labores de ordenamiento, un grupo de comerciantes extranjeros originarios de Haití manifestó inconformidad con las medidas implementadas por las autoridades municipales. Sin embargo, mediante el diálogo y la aplicación del bando municipal, la situación logró mantenerse bajo control sin registrarse enfrentamientos ni incidentes mayores.De acuerdo con autoridades locales, la ocupación irregular de espacios públicos representa una violación a los reglamentos municipales, por lo que quienes reincidan podrían ser acreedores a sanciones económicas o multas administrativas.El operativo forma parte de las estrategias impulsadas por el gobierno municipal para mejorar la imagen urbana, garantizar el libre tránsito y atender las constantes quejas ciudadanas relacionadas con el crecimiento del comercio informal en el centro de la ciudad.Las autoridades reportaron saldo blanco en las acciones de reordenamiento y señalaron que continuarán con estas acciones en otros sectores de Tapachula en los próximos días. EL ORBE/ Mesa de Redacción.