Feria Profesiográfica Acerca Universidades a Jóvenes de Comunidades Rurales del Soconusco

Tapachula, Chiapas 27 de Mayo del 2026.- Con la participación de 25 universidades y la asistencia de estudiantes provenientes de comunidades rurales del Soconusco, el Ayuntamiento de Tapachula realizó una feria profesiográfica en la pérgola del parque central Miguel Hidalgo dirigida a jóvenes de telebachilleratos comunitarios, con el objetivo de acercarles opciones educativas y contribuir a que puedan construir un mejor proyecto de vida.

La secretaria de Educación y Cultura Municipal, Mey Lyn Wong Vázquez, informó que esta actividad busca brindar herramientas a estudiantes que muchas veces enfrentan limitaciones económicas y geográficas para acceder a información sobre universidades y carreras profesionales.

Durante el evento participaron 14 planteles de telebachilleratos comunitarios no solo de Tapachula, sino también de municipios como Cacahoatán, Unión Juárez y Tuxtla Chico, reuniendo a alrededor de 140 jóvenes provenientes de comunidades apartadas de la región.

La funcionaria destacó que uno de los principales objetivos es reducir la brecha educativa que históricamente ha afectado a estudiantes de zonas rurales, quienes en muchos casos abandonan sus estudios por falta de recursos o desconocimiento de las oportunidades académicas disponibles.

“Queremos que los jóvenes puedan conocer desde temprano toda la oferta educativa y tomar decisiones informadas sobre su futuro”, expresó Wong Vázquez al señalar que estas ferias anteriormente se realizaban únicamente al final del ciclo escolar, pero ahora se busca mantenerlas de manera permanente durante todo el año.

Además de la orientación vocacional, la Secretaría de Educación y Cultura mantiene convenios con distintas universidades para ofrecer becas y descuentos, una estrategia que representa un alivio económico para muchas familias del Soconusco que enfrentan dificultades para costear estudios superiores.

Autoridades municipales señalaron que impulsar la educación en comunidades rurales también representa una inversión social y económica para la región, ya que ampliar el acceso a la formación profesional puede traducirse en mayores oportunidades laborales, reducción de la desigualdad y mejores condiciones de desarrollo para las nuevas generaciones. EL ORBE/ JC.