Padres de Familia Toman Primaria en Tapachula por Presuntas Amenazas Contra Docentes

*- Señalan a un Tutor de ser el Responsable de la Situación

Tapachula Chiapas 27 de mayo de 2026.- Padres de familia de la Escuela Primaria “Marcelin Marín”, perteneciente a la Zona Escolar 062, bloquearon este miércoles el acceso al plantel para exigir la intervención inmediata de las autoridades educativas ante presuntos actos de intimidación y acoso atribuidos a un tutor identificado como Guillermo “N”.

Los inconformes denunciaron que el pasado jueves señalaron el ingresó a la institución de una persona, acompañada de supuestos elementos policiacos armados, hecho que generó temor entre estudiantes, docentes y personal administrativo.



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De acuerdo con los testimonios, durante el incidente los maestros resguardaron a los alumnos dentro de las aulas para evitar mayores riesgos, mientras los padres expresaron preocupación por la seguridad de sus hijos.Azucena Zamora, madre de familia, aseguró que existen antecedentes de conductas agresivas por parte del tutor y acusó que, pese a las denuncias previas, las autoridades educativas únicamente han optado por cambiar de escuela a los docentes afectados, sin atender de fondo la problemática.Hoy enviamos a nuestros hijos con miedo, porque no sabemos si esta persona volverá a ingresar con policías o a generar otra situación de riesgo, expresó.Los manifestantes señalaron que desde hace tres años se han presentado conflictos similares y acusaron omisión por parte del supervisor escolar de la Zona 062, Daniel Martínez Ramírez, a quien responsabilizan de no tomar medidas definitivas.Asimismo, pidieron la intervención directa de la Secretaría de Educación, del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y del Ayuntamiento de Tapachula para garantizar condiciones de seguridad dentro y fuera del plantel.Entre las demandas destacan la restricción de acceso del tutor señalado a la escuela, vigilancia policiaca permanente en horarios de entrada y salida, así como protección para docentes y alumnos.Los padres advirtieron que mantendrán las acciones de protesta hasta obtener una respuesta oficial de las autoridades competentes. EL ORBE/Nelson Bautista