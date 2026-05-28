Padres de Familia Toman Primaria en Tapachula por Presuntas Amenazas Contra Docentes

*- Señalan a un Tutor de ser el Responsable de la Situación
Tapachula Chiapas 27 de mayo de 2026.- Padres de familia de la Escuela Primaria “Marcelin Marín”, perteneciente a la Zona Escolar 062, bloquearon este miércoles el acceso al plantel para exigir la intervención inmediata de las autoridades educativas ante presuntos actos de intimidación y acoso atribuidos a un tutor identificado como Guillermo “N”.
Los inconformes denunciaron que el pasado jueves señalaron el ingresó a la institución de una persona, acompañada de supuestos elementos policiacos armados, hecho que generó temor entre estudiantes, docentes y personal administrativo.
Azucena Zamora, madre de familia, aseguró que existen antecedentes de conductas agresivas por parte del tutor y acusó que, pese a las denuncias previas, las autoridades educativas únicamente han optado por cambiar de escuela a los docentes afectados, sin atender de fondo la problemática.
Hoy enviamos a nuestros hijos con miedo, porque no sabemos si esta persona volverá a ingresar con policías o a generar otra situación de riesgo, expresó.
Los manifestantes señalaron que desde hace tres años se han presentado conflictos similares y acusaron omisión por parte del supervisor escolar de la Zona 062, Daniel Martínez Ramírez, a quien responsabilizan de no tomar medidas definitivas.
Asimismo, pidieron la intervención directa de la Secretaría de Educación, del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y del Ayuntamiento de Tapachula para garantizar condiciones de seguridad dentro y fuera del plantel.
Entre las demandas destacan la restricción de acceso del tutor señalado a la escuela, vigilancia policiaca permanente en horarios de entrada y salida, así como protección para docentes y alumnos.
Los padres advirtieron que mantendrán las acciones de protesta hasta obtener una respuesta oficial de las autoridades competentes. EL ORBE/Nelson Bautista