Alertan Caída de Remesas a Causa de Medidas Financieras de Trump

*En Riesgo más de Mil Mdd.

El endurecimiento de la vigilancia sobre transferencias bancarias en Estados Unidos podría afectar el flujo de remesas hacia México y entidades como Jalisco serían de las más impactadas, advirtieron especialistas.

La nueva orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instruye reforzar la supervisión de transferencias internacionales de bajo monto, especialmente remesas, bajo el argumento de combatir delitos como lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas y financiamiento al terrorismo.

El documento señala que las remesas han sido utilizadas en algunos casos para facilitar operaciones de grupos criminales, incluidos cárteles vinculados con el tráfico de fentanilo. Además, advierte sobre riesgos relacionados con el acceso de migrantes sin estatus legal a servicios financieros, créditos y productos bancarios.



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Mireya Pasillas, catedrática de la Escuela de Negocios del Iteso, explicó que las nuevas disposiciones y el discurso de mayor vigilancia financiera podrían generar nerviosismo entre los migrantes, sobre todo entre quienes utilizan ITIN, realizan envíos frecuentes de dinero o temen que la información bancaria pueda relacionarse con asuntos migratorios.“Incluso antes de que las medidas entren plenamente en vigor, el efecto psicológico y la percepción de riesgo pueden modificar el comportamiento de muchas personas”, señaló la especialista.Pasillas indicó que, en términos económicos, no espera una caída abrupta e inmediata de las remesas, debido a que continúan siendo un ingreso fundamental para millones de familias y porque más del 99% de las transferencias ya se realizan mediante canales electrónicos formales.Sin embargo, advirtió que sí podría observarse mayor cautela entre los usuarios, además de costos de transacción más elevados, retrasos y un menor dinamismo en el crecimiento de las remesas.“Pero sí podríamos ver más cautela, mayores costos de transacción, retrasos o un menor dinamismo en el crecimiento de las remesas”, añadió.La académica subrayó que en el caso de Jalisco el tema es especialmente sensible debido a que la Entidad se mantiene entre las principales receptoras de remesas del país y existen municipios donde estos recursos representan una parte importante del ingreso familiar y de la actividad económica local.“Una desaceleración sostenida podría afectar consumo, comercio y bienestar de muchos hogares, sobre todo en regiones con alta dependencia migratoria”, indicó.Durante el primer trimestre de 2026, Jalisco recibió mil 193.3 millones de dólares por concepto de remesas, cifra que representó una caída anual de 4.4% respecto al mismo periodo de 2025. Esto ocurrió mientras a nivel nacional las remesas mostraron crecimiento.Sobre esta reducción observada en la Entidad, la catedrática explicó que responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales. Entre ellos mencionó un menor dinamismo económico y laboral en Estados Unidos para algunos sectores donde trabaja población migrante, además del endurecimiento del ambiente migratorio y la incertidumbre política.También señaló el incremento en el costo de vida en Estados Unidos, el tipo de cambio y posiblemente la inseguridad como elementos que podrían influir en el comportamiento de las remesas hacia Jalisco.“Aunque a nivel nacional las remesas crecieron ligeramente en el primer trimestre de 2026, venimos de un periodo largo de desaceleración y no todos los estados se comportan igual. Jalisco ya mostraba señales de menor dinamismo en remesas desde 2025, por lo que las nuevas medidas anunciadas por Trump podrían aumentar la presión hacia adelante si terminan endureciendo el acceso o el uso del sistema financiero formal por parte de migrantes”, concluyó la especialista.