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Juan Carlos Moreno Guillén participa en la presentación de la Memoria del Proceso Electoral Extraordinario Pantelhó 2025

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El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, participó en la presentación de la Memoria del Proceso Electoral Extraordinario Pantelhó 2025, encabezada por la consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Chiapas (IEPC), Marina Martha López Santiago.

Durante su intervención, Moreno Guillén destacó que Chiapas es un estado complejo por su geografía y sus regiones, pero reconoció la voluntad de las y los chiapanecos para sacar adelante este proceso histórico en Pantelhó. Señaló que, gracias a la voluntad entre las autoridades electorales locales y el gobierno estatal, se garantizó la seguridad en la zona y se brindó certeza y confianza a todos los actores políticos para participar en la elección.

Asimismo, reconoció la labor del IEPC por esta memoria que es muy interesante y necesaria para plasmar los aciertos que se llevaron a cabo en el proceso de 2025, quedando perennes para que en los procesos futuros puedan tener las herramientas suficientes para realizar nuevas y mejores elecciones, no solo en este municipio, sino en todo Chiapas.

Con esta participación, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén refrenda su compromiso institucional de continuar trabajando por una justicia más eficiente, transparente y humana, que fortalezca el Estado de Derecho y la gobernabilidad en nuestra entidad.

Participaron en este importante evento, en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el jefe de Oficina de la Gubernatura del Estado, Fernando Bermúdez Velasco; las y los consejeros electorales, así como servidoras y servidores del pueblo.

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