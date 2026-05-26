martes, mayo 26, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaNacionalMaru Campos Afirma que Citatorio de la FGR Está Lleno de Incongruencias
Nacional

Maru Campos Afirma que Citatorio de la FGR Está Lleno de Incongruencias

0
13

*- Denunció que la Dependencia no ha Respetado su Fuero Constitucional

Chihuahua, Chih.;25 de Mayo.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, señaló este día que el citatorio que le entregó la Fiscalía General de la República (FGR) el sábado pasado donde se le pide acudir a declarar el próximo miércoles en Ciudad Juárez, tiene muchas incongruencias y está mal hecho.
«Muchas incongruencias en ese citatorio, un citatorio mal hecho, pero pues por supuesto que estaremos atendiendo a ese citatorio. También decir que Chihuahua tiene una gobernadora que no ha dejado de trabajar», refirió Maru Campos este día tras salir de la mesa de seguridad en el municipio de Cuauhtémoc.
Más tarde aseguró que se está valorando jurídicamente lo que dice o expone el citatorio.
«He sido siempre una mujer apegada a la ley, que da la cara, no hay ningún problema. Lo que sí es cuidar el debido proceso y cuidar la presunción de inocencia», añadió.
En la atención a medios en Chihuahua capital, criticó que a ella no se le respete el fuero constitucional y al senador por Morena y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien tiene orden de aprehensión en esta entidad, fueran a rescatarlo y hasta se le vio con el también senador Enrique Inzunza en días recientes.
«Dios los hace y ellos se juntan. Los malos de un lado y los buenos de otro. En este país desgraciadamente se persigue a quienes hacen su trabajo y se protege a quien está vinculados con el narcotráfico, dígase Javier Corral, dígase Rubén Rocha, dígase Inzunza», agregó.
Señaló que se siguen las investigaciones, sin embargo, afirmó que existen sanciones en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando no se respeta la investidura de los funcionarios públicos.
Por último, agradeció a los chihuahuenses y mexicanos, su apoyo y el que se hagan presentes en esta situación que enfrenta.Sun

Artículo anterior
Anuncian Maestros de la CNTE Paro Nacional Indefinido
Artículo siguiente
Eduardo Ramírez diserta conferencia magistral a invitación del secretario de la Defensa Nacional
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

ARRANCA EL MUNDIAL 2026

Al Instante staff - 0
⚽ ARRANCA EL MUNDIAL 2026 ⚽ Este 11 de junio vive el debut de México 🇲🇽🔥 🍻 Promos 🎶 Ambiente increíble 📍 Hotel Cabildo's/Salón HC ¡Aquí se...
Leer más

Eduardo Ramírez diserta conferencia magistral a invitación del secretario de la Defensa Nacional

Al Instante staff - 0
Eduardo Ramírez diserta conferencia magistral a invitación del secretario de la Defensa Nacional  Expuso la estrategia de prosperidad y seguridad de Chiapas en...
Leer más

Celebran

Al Instante staff - 0
Disfrutando de una especial tarde por el cumpleaños del pequeño Massimo, captamos a:
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV