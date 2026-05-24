domingo, mayo 24, 2026
HORÓSCOPO

ARIES: (21 marzo-20 abril) Por fin te empoderas y reconoces de lo que eres capaz, elevando tu confianza a un nivel superior. El universo responderá de inmediato.

TAURO: (21 abril-20 mayo) Si te organizas con disciplina, descubrirás un nuevo modelo para invertir tus recursos y hacer que se multipliquen con éxito, cerrándole la puerta a endeudamientos.

GÉMINIS: (21 mayo-21 junio) Aunque sientas miradas acechantes o críticas a tu alrededor, tu liderazgo natural saldrá a flote para tomar la iniciativa con absoluta certeza.

CÁNCER: (22 junio-22 julio) Nada logrará desmotivarte ni hacerte claudicar; al contrario, aprovecharás las complejidades para fortalecer tu carácter. No te quedarás de brazos cruzados.

LEO: (23 julio-22 agosto) El cosmos hace que todo fluya de manera fácil, abriéndote el camino hacia recompensas, premios o ingresos económicos inesperados.

VIRGO: (23 agosto-22 septiembre) Atiende cada asunto de manera inmediata y oportuna; no permitas que los pequeños detalles se conviertan en pesadas complicaciones.

LIBRA: (23 septiembre-22 octubre) Los momentos compartidos y las citas románticas gozarán de una compatibilidad excepcional, revelándote si estás ante tu alma gemela.

ESCORPIÓN: (23 octubre-21 noviembre) Si habías caído en reacciones incontrolables o actitudes ingobernables que rozaban el caos, hoy posees el poder absoluto para corregirlas.

SAGITARIO: (22 noviembre-21 diciembre) Mantener una postura firme pero comprensiva te permitirá consolidar alianzas muy constructivas a largo plazo.

CAPRICORNIO: (22 diciembre-21 enero) Podrían surgir personas que piensen diferente a ti o que busquen generar polémicas innecesarias. Asume este escenario como un examen cósmico.

ACUARIO: (22 enero-19 febrero) Tu autoestima se eleva de manera extraordinaria; no dudarás en invertir tiempo y recursos en ti mismo. Al priorizar tu bienestar, lograrás proyectar ante el mundo.

PISCIS: (20 febrero-20 marzo) No te aferres a lo que carece de certeza; tu tercer ojo detectará a tiempo cualquier incertidumbre, y tu intuición será la guía perfecta para prevenir riesgos. SUN

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

