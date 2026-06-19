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CNTE Mantiene Paro Indefinido y Endurece Movilizaciones en Chiapas y Ciudad de México

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* TRAS 18 DÍAS DE PARO, EL MAGISTERIO INSISTIÓ EN LA ABROGACIÓN DE LEY DEL ISSSTE COMO CONDICIÓN PARA LEVANTAR SU PLANTÓN.
* Maestros de la CNTE Tomaron Instalaciones de las Afore en CDMX Tras Diálogo Fallido con Gobernación. Realizaron la Liberación de la Caseta de Cobro en el Tramo Chiapa de Corzo–Tuxtla Gutiérrez.
* Gasolineros de Oaxaca en Incertidumbre por Toma de Terminal de Pemex

Tapachula, Chiapas; 18 de Junio del 2026.- A 18 días del paro nacional indefinido convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), integrantes de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 (AED-40) intensificaron sus acciones de protesta en distintos puntos del país, al considerar que las mesas de diálogo sostenidas con autoridades federales no han generado respuestas satisfactorias a sus principales demandas.
Como parte de la jornada de movilización de este 18 de junio, docentes realizaron la liberación de la caseta de cobro en el tramo Chiapa de Corzo–Tuxtla Gutiérrez, mientras que en la Ciudad de México llevaron a cabo acciones frente a edificios de instituciones financieras y de ahorro para el retiro, ubicados sobre Paseo de la Reforma.
De acuerdo con el Comité Ejecutivo de la AED-40, las propuestas presentadas durante las reuniones con la Secretaría de Gobernación carecen de un carácter resolutivo, y no atienden de manera integral los planteamientos que el movimiento magisterial ha sostenido durante los últimos años.
Por ello, anunciaron la continuidad de las acciones políticas y de masas hasta alcanzar acuerdos que respondan a las demandas del sector educativo.
Entre las principales exigencias destacan la abrogación de la Ley del ISSSTE, la derogación de la Ley del ISSTECH en Chiapas, el rechazo al cálculo de pensiones mediante la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y el retorno al esquema basado en el salario mínimo. Asimismo, demandan una jubilación digna para el magisterio, proponiendo 30 años de servicio para los hombres y 28 para las mujeres.
Los docentes hicieron un llamado a las bases magisteriales a fortalecer la participación en el paro nacional, argumentando que la defensa de los derechos laborales también impacta en la estabilidad y calidad del sistema educativo público.
El movimiento sostiene que sus demandas no solo buscan mejores condiciones para los trabajadores de la educación, sino también garantizar un modelo educativo con enfoque crítico, humanista, científico y popular, que contribuya al desarrollo social y al fortalecimiento de la educación pública en México. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

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