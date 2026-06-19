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Aprehenden a presunto pederasta por hechos en Chiapa de Corzo: FGE

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– Ocurridos el 4 de octubre de 2025

La Fiscal General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Héctor “N”, como presunto responsable del delito pederastia agravada, por hechos ocurridos el 4 de octubre de 2025 en el municipio de Chiapa de Corzo.

El inculpado fue puesto a disposición de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa, con residencia en Cintalapa, que determinarán su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

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