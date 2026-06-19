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Yamil Melgar reafirma el compromiso humanista de Tapachula con las personas refugiadas y en contexto de movilidad

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Tapachula, Chiapas; 19 de junio de 2026.- En el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas “Un Encuentro sin Fronteras 2026”, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, encabezó una jornada de servicios integrales en el CEDECO Estación, donde instituciones de los tres órdenes de gobierno, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil acercaron atención médica, orientación, empleo y diversos servicios a personas refugiadas, solicitantes de asilo y en contexto de movilidad.

Acompañado por la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero de Melgar; la directora de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo del Ayuntamiento, Denise Lugardo Escobar; la cónsul de El Salvador en México, Ana Irma Rodas; el subsecretario de Movilidad Humana de la Secretaría de la Frontera Sur, Eduardo Castillejos Argüello; la jefa de oficina del JRS Tapachula, América Pérez Pérez; la representante de las personas refugiadas, Mercedes Felícita del Carmen Escobar Cabezas; el representante de las organizaciones en Tapachula, Mauricio Erazo García; el cónsul de México en Tecún Umán, José Luis Alvarado; y la cuarta regidora del Ayuntamiento, Bertha Moreno, el alcalde destacó la importancia de fortalecer la coordinación institucional en favor de quienes buscan una oportunidad para reconstruir su proyecto de vida.

Durante su mensaje, Yamil Melgar señaló que Tapachula ha sido históricamente una ciudad de encuentro entre culturas, pueblos y naciones, donde la solidaridad y el respeto a la dignidad humana se traducen en acciones concretas que garantizan el acceso a derechos fundamentales y servicios esenciales para todas las personas.

Asimismo, reconoció el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quienes impulsan una política pública basada en el respeto a los derechos humanos, la inclusión y el bienestar social, bajo una visión de Humanismo que Transforma, que hoy encuentra eco en el trabajo coordinado que se realiza en Tapachula.

“En Tapachula seguiremos trabajando con Voluntad para Transformar, haciendo equipo con instituciones, organismos y sociedad civil para brindar atención integral, proteger derechos y fortalecer la esperanza de quienes encuentran en nuestra ciudad un espacio de acompañamiento y oportunidades”, expresó el presidente municipal.

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