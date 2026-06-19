sábado, junio 20, 2026
spot_img
InicioAl InstanteEduardo Ramírez participa en mesa tripartita para fortalecer la educación y atender...
Al Instante

Eduardo Ramírez participa en mesa tripartita para fortalecer la educación y atender al magisterio chiapaneco

0
18

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en una reunión de trabajo encabezada por el Gobierno de la República, que preside la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que participaron el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; y representantes de la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas.

Durante esta mesa tripartita, realizada en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, se reafirmó el compromiso de continuar impulsando acciones en favor de las y los integrantes del magisterio chiapaneco, así como de fortalecer la educación de las niñas, niños y adolescentes de la entidad.

El mandatario destacó que se ratificaron los acuerdos para seguir avanzando en los pendientes administrativos y jurídicos de las y los maestros cesados, jubilados y homologados, y para dar seguimiento al acuerdo de bilateralidad que se trabaja de manera conjunta en las comisiones mixtas.

“Esto, sin duda, traerá grandes beneficios para el magisterio, que trabaja todos los días en favor de las niñas, niños y jóvenes. Fue una reunión larga, pero de mucho beneficio, que se reflejará en la gobernabilidad y la armonía entre autoridades de gobierno y el magisterio chiapaneco”, aseguró Ramírez Aguilar.

Artículo anterior
Yamil Melgar reafirma el compromiso humanista de Tapachula con las personas refugiadas y en contexto de movilidad
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Yamil Melgar reafirma el compromiso humanista de Tapachula con las personas refugiadas y en contexto de movilidad

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 19 de junio de 2026.- En el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas “Un Encuentro sin Fronteras 2026”, el presidente...
Leer más

Aprehenden a presunto pederasta por hechos en Chiapa de Corzo: FGE

Al Instante staff - 0
- Ocurridos el 4 de octubre de 2025 La Fiscal General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en...
Leer más

María Fernanda Destaca en la Gala del Royal Ballet Center

Al Instante staff - 0
La joven María Fernanda Chacón Rodríguez, brilló durante la Gala Anual del Royal Ballet Center, dirigida por la maestra Andrea Trujillo y presentada los...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV