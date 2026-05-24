Comunicado 222/2026

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM LLAMA A CELEBRAR EL TRIUNFO Y DEFENDER LAS CONQUISTAS DEL PUEBLO Y LA SOBERANÍA ESTE 31 DE MAYO EN LAS PRINCIPALES PLAZAS DEL PAÍS

* “México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie. México a mucha honra y a mucho orgullo y con mucho trabajo es un país libre, independiente y soberano”, reafirmó

* Detalló que en cada plaza de las 32 entidades se escuchará el informe

* La Jefa del Ejecutivo Federal se comprometió a siempre trabajar bajo los principios del movimiento: no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México

Teapa, Tabasco, a 24 de mayo de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el próximo domingo 31 de mayo realizará un informe de Rendición de cuentas, por ello llamó a celebrar los dos años del triunfo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y las conquistas del pueblo, así como a reafirmar la defensa de la soberanía nacional, en las principales plazas públicas del país.

“Quiero hacerles una invitación, el próximo 2 de junio se cumplen dos años ya del triunfo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, ya vamos a cumplir dos años que ganamos la Presidencia de la República. Entonces, platicando con muchos compañeros, compañeras, decidí que voy a hacer un informe el domingo 31 de mayo, pero en vez de que todos vayamos a la ciudad, en cada plaza de las 32 entidades de la República vamos a conectarnos para que se escuche el informe. Se llama Rendición de cuentas.

“Que explique justamente lo que estamos explicando hoy: de dónde venimos, de dónde surgió el movimiento al que representamos, por qué el pueblo está contento, por qué no hay divorcio entre pueblo y gobierno, porque hay que seguir fortaleciendo la Transformación, y sobre todo, los gobiernos de pueblo. Seguir juntos, seguir caminando juntos y defender siempre la soberanía nacional. Porque México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie. México a mucha honra y a mucho orgullo y con mucho trabajo es un país libre, independiente y soberano”, informó desde Teapa, Tabasco, donde encabezó entrega de tarjetas de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores.

Recordó que, con la Cuarta Transformación, inició la lucha por consolidar los derechos del pueblo de México, a través de los Programas para el Bienestar que se ampliaron durante su administración con la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles para niñas y niños de primaria y el apoyo bimestral para estudiantes de secundaria; la beca Gertrudis Bocanegra para Educación Superior; así como el programa Salud Casa por Casa para adultos mayores y personas con discapacidad.

Refrendó su compromiso con la salud en Tabasco y recordó que se construirán los Hospitales Generales de Teapa y Macuspana; además de avanzar con el modelo interinstitucional del Servicio Universal de Salud, para lo cual este mes iniciará el proceso de credencialización con adultos mayores, que permitirá que las personas puedan ser atendidas gratuitamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en el IMSS Bienestar, sin importar su derechohabiencia.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que en Tabasco son 708 mil personas que reciben un programa o pensión del Bienestar del Gobierno de México, lo que representa una inversión de 24 mil 401 millones de pesos (mdp) sólo en 2026. Además, puntualizó que todas las mujeres que recibían la Pensión Mujeres Bienestar en Teapa y cumplieron 65 años de edad ya tuvieron su pase automático a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, agradeció la visita de la Jefa del Ejecutivo Federal este fin de semana, donde impulsó a las y los productores de cacao, supervisó la construcción del Hospital General de Cárdenas, recorrió la carretera Macuspana-Escárcega y refrendó su compromiso para la construcción del Hospital General en Teapa y Macuspana.

La derechohabiente del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Rosario Méndez Jiménez, expresó su agradecimiento por este apoyo económico, que representa la tranquilidad de poder llevar el pan a la mesa y es un reconocimiento al trabajo realizado durante su vida.