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Violeta Isfel se Deshace, Entre Lágrimas, de las Cosas de Antonella

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Después de años conservando vestuarios, accesorios y objetos relacionados con Antonella Rincón, el personaje que marcó una etapa importante en su carrera, Violeta Isfel decidió despedirse de gran parte de esos recuerdos y lo hizo con una fuerte carga emocional y entre lágrimas.
La actriz compartió que optó por entregar todas las pertenencias relacionadas con «Atrévete a soñar» a un fan de su personaje que trabaja con ella desde hace tres años, cerrando así un capítulo muy especial de su vida profesional.
Antonella se convirtió en uno de los personajes juveniles más recordados de la televisión mexicana. Interpretada por Violeta Isfel en la exitosa telenovela de 2009 «Atrévete a soñar», el papel era una adaptación de Antonella Lamas Bernardi, personaje que la actriz argentina Brenda Asnicar llevó a la pantalla en «Patito feo».
Dentro de la historia, Antonella era la gran antagonista y rival de Ana Valeria «Patito», personaje interpretado por Danna Paola. Como líder de «Las Divinas», el grupo de las jóvenes populares del colegio, construyó una imagen de chica caprichosa, competitiva y obsesionada con la apariencia. Sin embargo, detrás de esa personalidad también existían conflictos emocionales y familiares que permitieron al público conectar con ella.
La decisión de desprenderse de estos objetos ocurre en un momento en el que Antonella volvió a generar conversación pública. Recientemente, Isfel había revelado que conservaba vestuario y artículos originales de la telenovela y planteó la posibilidad de realizar una exposición o museo interactivo dedicado al personaje. La idea desató opiniones divididas en redes sociales y abrió una discusión sobre los derechos relacionados con la figura de Antonella. La escritora argentina Marcela Citterio, creadora de la historia original de «Patito feo», señaló públicamente que los derechos comerciales del personaje pertenecen legalmente a la marca de la producción y no a la actriz. SUN

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