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Maribel Guardia Lamenta que Addis Tuñón sea la Tutora de su Nieto

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Maribel Guardia se sinceró al decir que está preocupada porque Addis Tuñón es la nueva tutora de su nieto José Julián, porque para ella hay un claro conflicto de interés. Un juez retiró oficialmente a Maribel del cargo de tutora legal de su nieto José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa e Imelda Tuñón. El tribunal determinó nombrar de forma definitiva como nueva tutora a la periodista Addis Tuñón, quien es tía del menor.
La noticia sorprendió a muchos, pero no a Maribel ni a si esposo Marco Chacón, quien compartió en el programa «Hoy Día» que ellos solicitaron a un juez desde 2025 que fueran removidos de sus respectivos cargos. Chacón dio a conocer que tanto él como Maribel ya habían informado al juez, desde noviembre, que no tenían interés en continuar, ni ella como tutora ni él como albacea de la herencia de José Julián. La noticia la recibieron con mucho gusto, dijo.
A Maribel Guardia le preocupa que Addis Tuñón, nueva tutora de su nieto, defienda a la madre del niño, Imelda, y no al menor, pues es la madre del niño quien le está peleando la herencia que dejó Julián únicamente al menor. “Lo que sí me preocupa es que pusieron a esta señora, en siete años no vi que fuera a visitar al niño, ni un cumpleaños, ni una Navidad, y sí hay un choque de intereses, porque la tutora tiene que cuidar los intereses del niño y resulta que es familia de la mamá, y la mamá le está peleando la herencia al niño”, dijo a «Ventaneando». SUN

EUM20250201ESP05.JPG CIUDAD DE MÉXICO. Showbiz/Farándula-Maribel Guardia.- 1 de febrero de 2025. Luego de que Maribel Guardia ofreciera una conferencia de prensa para presentar su versión sobre el conflicto con su exnuera, Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa respondió señalando que dichas declaraciones evidencian la violencia que está padeciendo en muchos sentidos. Foto: Agencia EL UNIVERSAL/Archivo/EELG
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