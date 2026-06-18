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En Tapachula Gobernamos con Humanismo que Transforma: Yamil Melgar

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*Entregó de Manera Simbólica 50 Actas a Personas Refugiadas.

Tapachula, Chiapas; 17 de junio de 2026.- En el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, participó en el evento encabezado por la Coordinadora General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), Xadeni Méndez Márquez, donde se reafirmó el trabajo coordinado entre instituciones para fortalecer la atención, protección e integración de las personas refugiadas en México.
En la ceremonia también estuvieron presentes José Antonio Hernández Flores, delegado de Gobierno de la Región Soconusco en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar; Anne-Birgitte Krum-Hansen, representante asistente de ACNUR en México; Gonzalo Rivera, representante de Plan International México y aliado estratégico del Ayuntamiento de Tapachula en diversas acciones de atención social; así como representantes de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y personas refugiadas.

Durante su intervención, Yamil Melgar destacó que Tapachula, como principal punto de recepción de personas solicitantes de refugio en la frontera sur, mantiene una visión solidaria y humanista, en concordancia con las políticas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, privilegiando siempre la dignidad humana, la inclusión y el respeto a los derechos de todas las personas.
Asimismo, se informó que la entrega de las 50 actas realizada durante el evento tuvo un carácter representativo, como parte de un trabajo permanente que se desarrolla para fortalecer el acceso a la identidad, los derechos y las oportunidades de las personas refugiadas que han encontrado en Tapachula un espacio para reconstruir sus proyectos de vida. Boletín Oficial

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