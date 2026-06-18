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Continua la Alerta por Mar de Fondo en Costas de Chiapas: PC

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*Exhortan a la Población a Extremar Precauciones.

Tapachula, Chiapas 17 de Junio del 2026.- La Secretaría de Protección Civil de Chiapas mantiene el llamado a la población para extremar medidas preventivas ante la persistencia del fenómeno de mar de fondo en el litoral chiapaneco, condición que continúa generando oleaje elevado, corrientes de retorno y variaciones en el nivel del mar que representan riesgos para habitantes, turistas y prestadores de servicios.
De acuerdo con los reportes difundidos este 17 de junio por autoridades estatales, el fenómeno puede ocasionar olas superiores a los dos metros de altura, así como fuertes corrientes marinas capaces de arrastrar a personas que ingresen al mar, incluso en zonas donde aparentemente las condiciones son tranquilas.

Protección Civil señaló que este evento natural se origina por tormentas oceánicas lejanas que generan oleaje de gran energía, el cual se desplaza a cientos de kilómetros hasta impactar las costas del Pacífico mexicano. Aunque no está asociado directamente a ciclones cercanos, sus efectos pueden ser igualmente peligrosos para la población.
Las autoridades recomiendan evitar ingresar al mar cuando exista bandera roja o restricciones emitidas por salvavidas y cuerpos de emergencia. Asimismo, exhortan a pescadores, cooperativas, prestadores de servicios turísticos y propietarios de establecimientos ubicados en la franja costera a mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las Capitanías de Puerto.
Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar caminar sobre escolleras, rompeolas y zonas rocosas, retirar mobiliario y objetos que puedan ser alcanzados por el oleaje, así como supervisar de manera permanente a menores de edad en playas y áreas cercanas al mar.
La dependencia recordó que en días recientes el fenómeno ha provocado afectaciones en infraestructura turística, palapas y establecimientos ubicados en distintas playas de la región Costa y Soconusco, por lo que resulta fundamental no subestimar los riesgos.
Finalmente, Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier situación de emergencia al 911, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la población durante la temporada de lluvias y fenómenos marítimos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.

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