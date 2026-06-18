Continua la Alerta por Mar de Fondo en Costas de Chiapas: PC

*Exhortan a la Población a Extremar Precauciones.

Tapachula, Chiapas 17 de Junio del 2026.- La Secretaría de Protección Civil de Chiapas mantiene el llamado a la población para extremar medidas preventivas ante la persistencia del fenómeno de mar de fondo en el litoral chiapaneco, condición que continúa generando oleaje elevado, corrientes de retorno y variaciones en el nivel del mar que representan riesgos para habitantes, turistas y prestadores de servicios.

De acuerdo con los reportes difundidos este 17 de junio por autoridades estatales, el fenómeno puede ocasionar olas superiores a los dos metros de altura, así como fuertes corrientes marinas capaces de arrastrar a personas que ingresen al mar, incluso en zonas donde aparentemente las condiciones son tranquilas.



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Protección Civil señaló que este evento natural se origina por tormentas oceánicas lejanas que generan oleaje de gran energía, el cual se desplaza a cientos de kilómetros hasta impactar las costas del Pacífico mexicano. Aunque no está asociado directamente a ciclones cercanos, sus efectos pueden ser igualmente peligrosos para la población.Las autoridades recomiendan evitar ingresar al mar cuando exista bandera roja o restricciones emitidas por salvavidas y cuerpos de emergencia. Asimismo, exhortan a pescadores, cooperativas, prestadores de servicios turísticos y propietarios de establecimientos ubicados en la franja costera a mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las Capitanías de Puerto.Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar caminar sobre escolleras, rompeolas y zonas rocosas, retirar mobiliario y objetos que puedan ser alcanzados por el oleaje, así como supervisar de manera permanente a menores de edad en playas y áreas cercanas al mar.La dependencia recordó que en días recientes el fenómeno ha provocado afectaciones en infraestructura turística, palapas y establecimientos ubicados en distintas playas de la región Costa y Soconusco, por lo que resulta fundamental no subestimar los riesgos.Finalmente, Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier situación de emergencia al 911, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la población durante la temporada de lluvias y fenómenos marítimos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.