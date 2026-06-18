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Plaga en Rambután Pudo Haber Ingresado Desde Centroamérica

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*Debido al Contrabando de Fruta.

Tapachula, Chiapas 17 de Junio del 2026.- Productores de rambután de la región Soconusco manifestaron su creciente preocupación ante la presencia de la plaga Ferrisia virgata, una cochinilla considerada de interés cuarentenario que ya ha sido detectada en huertas de los municipios de Tuxtla Chico y Metapa de Domínguez, poniendo en riesgo más de 10 mil hectáreas dedicadas a este cultivo, uno de los más importantes para la economía agrícola de la zona.
De acuerdo con los productores, esta situación representa una amenaza no solo para la producción local, sino también para las exportaciones de la fruta hacia mercados nacionales e internacionales, ya que la presencia de esta plaga podría generar restricciones fitosanitarias que afectarían la comercialización del rambután chiapaneco.
Los agricultores señalaron que, durante muchos años, el rambután se había mantenido prácticamente libre de plagas de gran impacto, lo que permitió consolidar la actividad como una fuente de ingresos para miles de familias del Soconusco. Sin embargo, aseguran que la detección de Ferrisia virgata ha encendido las alarmas debido a la rapidez con la que puede propagarse y a los daños que ocasiona en las plantaciones.
Según información proporcionada por los propios productores, una de las posibles causas del problema sería el ingreso de fruta contaminada procedente de Guatemala, situación que consideran debe ser investigada y atendida por las autoridades competentes para evitar una mayor dispersión de la plaga.
Ante este panorama, hicieron un llamado urgente al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) para que implemente acciones inmediatas de monitoreo, control y contención, además de brindar acompañamiento técnico a los agricultores afectados.
Asimismo, lamentaron la falta de apoyos para enfrentar esta contingencia fitosanitaria, ya que muchos pequeños productores carecen de recursos para adquirir insumos o aplicar tratamientos especializados. Advirtieron que, de no atenderse oportunamente, el problema podría traducirse en pérdidas económicas significativas, afectando el empleo, la producción agrícola y el sustento de cientos de familias que dependen directa e indirectamente del cultivo de rambután en la región. EL ORBE/ JC.

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