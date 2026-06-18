Fortalece ERA la Conectividad Aérea de Chiapas en Alianza con Mexicana

*- El Gobernador se Reunió con Leobardo Ávila Bojórquez, Director General de Mexicana de Aviación

*- Proyectan Cinco Vuelos Semanales entre el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo y el AIFA

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el director general de Mexicana de Aviación, la Aerolínea del Estado Mexicano, Leobardo Ávila Bojórquez, con quien coincidió en la importancia de fortalecer la conectividad aérea del Estado de Chiapas.

Durante el encuentro, se informó que, a partir del 6 de julio, se proyectan cinco vuelos semanales entre el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, de Tuxtla Gutiérrez, y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con tarifas accesibles para las y los usuarios.

El costo del viaje redondo será desde mil 898 Pesos y el sencillo desde 949 Pesos, ambos con IVA y TUA incluidos.



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Asimismo, se detalló que las frecuencias y horarios serán los siguientes: los lunes, miércoles, jueves y viernes, el vuelo AIFA-Tuxtla Gutiérrez saldrá a las 8:50 horas, mientras que la ruta Tuxtla Gutiérrez-AIFA partirá a las 10:50 horas.Los domingos, el vuelo AIFA-Tuxtla Gutiérrez despegará a las 12:30 horas y el de Tuxtla Gutiérrez-AIFA a las 14:30 horas. Los boletos ya se encuentran a la venta y pueden consultarse en el sitio oficial de Mexicana de Aviación.En este contexto, el Gobernador destacó que se trata de una alianza comercial de gran relevancia que permitirá incrementar la llegada de visitantes y fortalecer la promoción de las riquezas históricas, culturales y naturales de Chiapas.Señaló que esta nueva conexión aérea impulsará las actividades sociales, económicas y turísticas, generando mayores oportunidades de bienestar para las familias chiapanecas.Por su parte, el director general de Mexicana de Aviación, Leobardo Ávila Bojórquez, anunció que la nueva ruta iniciará operaciones el próximo 6 de julio y aseguró que traerá importantes beneficios para la entidad.Además, explicó que Chiapas se convertirá en el destino con mayor número de frecuencias dentro de la red de la aerolínea, al contar con cinco vuelos semanales, resultado de la alta demanda de pasajeras y pasajeros.Estuvieron presentes el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; la secretaria Privada del Gobernador, Patsy Carrillo; y el secretario Privado, Antonio Ramos Farías, entre otras personas. Boletín Oficial