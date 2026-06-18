Eduardo Ramírez Acerca Programas y Servicios a Familias Mediante las Jornadas del Humanismo

Durante la Jornada del Humanismo realizada en el fraccionamiento San José Yeguiste, en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que esta iniciativa tiene como propósito acercar a las familias chiapanecas los programas, apoyos y servicios que ofrecen las distintas dependencias del Gobierno del Estado en colonias, barrios, fraccionamientos y ejidos de la entidad.

Luego de recorrer los módulos de atención y constatar los beneficios que se brindan a la población, el mandatario invitó a las y los habitantes a aprovechar estas acciones de carácter humanista, que además de fortalecer la cercanía entre las autoridades y el pueblo, contribuyen al bienestar y la prosperidad de las comunidades.



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Como parte de la jornada, Ramírez Aguilar entregó folios de afiliación al régimen de seguridad social para personas trabajadoras independientes. Al respecto, explicó que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es garantizar este derecho a quienes se autoemplean, permitiéndoles acceder a servicios médicos y de atención especializada.“Queremos incorporar a todas las personas que se autoemplean al régimen de seguridad social, pues con ello tienen garantizado todo tipo de servicios, incluso intervenciones médicas de primer nivel. Aprovechen este beneficio y ayúdenme a correr la voz para que más personas se integren a este padrón, porque representa un gran respaldo para las familias de Chiapas”, expresó.Asimismo, reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para atender las necesidades prioritarias de las colonias de la capital chiapaneca.Por su parte, el secretario del Humanismo, Paco Chacón, señaló que las Jornadas del Humanismo continúan llegando a distintas regiones de Chiapas, acercando a la ciudadanía programas, apoyos y servicios institucionales en un solo espacio.Reconoció la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez al impulsar la afiliación de personas trabajadoras independientes al sistema de seguridad social, brindándoles la certeza de contar con atención médica en caso de enfermedad.En representación de las y los habitantes del fraccionamiento San José Yeguiste, Nancy Rico García agradeció la visita del gobernador Eduardo Ramírez y el respaldo otorgado para atender las necesidades de esta colonia que, afirmó, permaneció durante muchos años en el abandono. Destacó que, mediante la organización vecinal y el acompañamiento de las autoridades, hoy se impulsan acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer el desarrollo comunitario.En el marco del evento se llevó a cabo la premiación del Cuadrangular de Futbol Femenil de las Jornadas del Humanismo, edición San José Yeguiste.Estuvieron presentes el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda Alfaro Pérez; la presidenta del Consejo Directivo y rectora del Instituto de Administración Pública (IAP) del Estado de Chiapas, Lysette Raquel Lameiro Camacho; así como habitantes de las colonias San José Yeguiste, Centenario, Sahop, Chapultepec Primera, Segunda y Tercera Sección; Nueve D, Atenas Uno y Dos, San Isidro, Municipal Laguitos, Nuevo Edén, Fraccionamiento Bonampak, Continental Laguitos, Monte Real, entre otras. Boletín Oficial