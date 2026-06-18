jueves, junio 18, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalEduardo Ramírez Acerca Programas y Servicios a Familias Mediante las Jornadas del...
EstatalPortada

Eduardo Ramírez Acerca Programas y Servicios a Familias Mediante las Jornadas del Humanismo

0
17

Durante la Jornada del Humanismo realizada en el fraccionamiento San José Yeguiste, en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que esta iniciativa tiene como propósito acercar a las familias chiapanecas los programas, apoyos y servicios que ofrecen las distintas dependencias del Gobierno del Estado en colonias, barrios, fraccionamientos y ejidos de la entidad.
Luego de recorrer los módulos de atención y constatar los beneficios que se brindan a la población, el mandatario invitó a las y los habitantes a aprovechar estas acciones de carácter humanista, que además de fortalecer la cercanía entre las autoridades y el pueblo, contribuyen al bienestar y la prosperidad de las comunidades.

Como parte de la jornada, Ramírez Aguilar entregó folios de afiliación al régimen de seguridad social para personas trabajadoras independientes. Al respecto, explicó que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es garantizar este derecho a quienes se autoemplean, permitiéndoles acceder a servicios médicos y de atención especializada.
“Queremos incorporar a todas las personas que se autoemplean al régimen de seguridad social, pues con ello tienen garantizado todo tipo de servicios, incluso intervenciones médicas de primer nivel. Aprovechen este beneficio y ayúdenme a correr la voz para que más personas se integren a este padrón, porque representa un gran respaldo para las familias de Chiapas”, expresó.
Asimismo, reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para atender las necesidades prioritarias de las colonias de la capital chiapaneca.
Por su parte, el secretario del Humanismo, Paco Chacón, señaló que las Jornadas del Humanismo continúan llegando a distintas regiones de Chiapas, acercando a la ciudadanía programas, apoyos y servicios institucionales en un solo espacio.
Reconoció la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez al impulsar la afiliación de personas trabajadoras independientes al sistema de seguridad social, brindándoles la certeza de contar con atención médica en caso de enfermedad.
En representación de las y los habitantes del fraccionamiento San José Yeguiste, Nancy Rico García agradeció la visita del gobernador Eduardo Ramírez y el respaldo otorgado para atender las necesidades de esta colonia que, afirmó, permaneció durante muchos años en el abandono. Destacó que, mediante la organización vecinal y el acompañamiento de las autoridades, hoy se impulsan acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer el desarrollo comunitario.
En el marco del evento se llevó a cabo la premiación del Cuadrangular de Futbol Femenil de las Jornadas del Humanismo, edición San José Yeguiste.
Estuvieron presentes el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda Alfaro Pérez; la presidenta del Consejo Directivo y rectora del Instituto de Administración Pública (IAP) del Estado de Chiapas, Lysette Raquel Lameiro Camacho; así como habitantes de las colonias San José Yeguiste, Centenario, Sahop, Chapultepec Primera, Segunda y Tercera Sección; Nueve D, Atenas Uno y Dos, San Isidro, Municipal Laguitos, Nuevo Edén, Fraccionamiento Bonampak, Continental Laguitos, Monte Real, entre otras. Boletín Oficial

Artículo anterior
FGE y SSP Desmantelan Banda Dedicada a la Extorsión “Gota a Gota” en Tuxtla
Artículo siguiente
Fortalece ERA la Conectividad Aérea de Chiapas en Alianza con Mexicana
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Diego Celebra su Aniversario

Al Instante staff - 0
Diego Lara López celebró su aniversario número 37 con una divertida fiesta temática estilo Cowboy, donde familiares y amigos se dieron cita para acompañarlo...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Jueves 18 de junio 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

EN TAPACHULA GOBERNAMOS CON HUMANISMO QUE TRANSFORMA: YAMIL MELGAR

Al Instante staff - 0
* De manera simbólica, fueron entregadas 50 actas a personas refugiadas, refrendando el compromiso de los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV