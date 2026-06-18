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FGE y SSP Desmantelan Banda Dedicada a la Extorsión “Gota a Gota” en Tuxtla

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Derivado de numerosas denuncias ciudadanas recibidas a través de plataformas digitales, y por acuerdo de la Mesa de Paz encabezada por el Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo a cargo de su titular Óscar Aparicio Avendaño, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se logró el desmantelamiento de una banda dedicada a la extorsión “gota a gota” en Tuxtla Gutiérrez.
Luego de actos de investigación y tres operativos estratégicos, fueron detenidas 11 personas: Moisés “N”, Cristian Andrés “N”, Gabriel “N”, Christian Alexánder “N”, Mileidis “N”, José Daniel “N”, Víctor “N” y Juan “N”, de nacionalidad venezolana; Andrés Eduardo “N”, de origen colombiano, y Jorge “N” y José Leonardo “N”, de nacionalidad mexicana, quienes presuntamente incurrían en amenazas, extorsiones, lesiones y daños al patrimonio de las víctimas.
“Estamos trabajando de la mano para hacer de nuestra capital la más segura del país, y para lograrlo, tenemos que seguir haciendo equipo con la ciudadanía; por ello, llamamos a que denuncien para que los delincuentes enfrenten a la justicia”, afirmó el Fiscal General.
Por su parte, el Secretario Óscar Aparicio dijo que este operativo fue resultado de una investigación a través de la Policía Cibernética, derivado de distintos datos obtenidos en las redes sociales, y como resultado se obtuvo información sobre su «modus operandi».

Mencionó que estas detenciones se ejecutaron en el fraccionamiento Acacias, el barrio Santo Domingo y en las colonias El Vergel y Presidentes, donde se aseguraron dos armas cortas, un arma larga, 42 cartuchos útiles, cuatro cargadores, así como dos vehículos y cuatro motocicletas; además, 52 dosis de metanfetamina, 35 dosis de “cristal” y 31 dosis de cocaína.
La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo reiteran su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad. Boletín Oficial

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