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«México ha Perdido el Control de su País», Dice Trump

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Ciudad de México, 17 de Junio.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que «México ha perdido el control de su país» y dijo que «los cárteles dirigen México».
En el marco de la cumbre del G7, el mandatario estadounidense cargó nuevamente contra su vecino y socio del sur por el tema de las drogas.
En un discurso en el que estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, Trump se refirió a los ataques que EU ha lanzado contra presuntas narcolanchas en El Caribe y el Pacífico. Dijo que gracias a esas operaciones, el flujo de drogas ha caído 97%.
«Ahora nos vamos a enfocar en [las drogas que llegan por] tierra», dijo. «Llegan a través de México», aseguró al margen de la cumbre, que se realiza en Évian, Francia.
«México ha perdido el control de su país», señaló. «Los cárteles dirigen México». Trump, quien ha señalado en distintos momentos que los cárteles mexicanos controlan parte del territorio, se refirió también a la presidenta Claudia Sheinbaum. «Es una mujer muy buena, pero está muy asustada», consideró.
Apenas la semana pasada, la zar antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, elogió la cooperación de México y puso como ejemplo la operación en la que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho». «Nunca habíamos visto eso antes, no de esa manera, o con esa cooperación», dijo.
Sin embargo, también dijo que Estados Unidos seguirá apuntando a los funcionarios en Sinaloa que, señaló, han protegido al Cártel de Sinaloa, a «Los Chapitos».
Recordó la advertencia de Trump: «Vamos a ir tras ustedes; si no cooperan con nosotros, los vamos a atacar y se van a arrepentir».
En mayo, Trump dijo que «tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México y nadie más, ellos lo gobiernan».
También advirtió que si los gobiernos no combaten directamente a los cárteles, su gobierno lo hará. «Si ellos (México) no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros», afirmó. Sun

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