Más de 60 Mil Migrantes Continúan Varados en Tapachula Preparan Nueva Caravana por Tardanza en Trámites

*- Migrantes Esperan Hasta 2 Años Para Poder Tener Cita en la COMAR

*- La Situación se ha Agravado Ante las Deportaciones que Realiza EEUU Hacia México

*- Extranjeros Exigen Servicios Básicos, Salud, Empleo, y Hasta Apoyos Federales

*MILES DE MIGRANTES AUN ESPERAN RESPUESTA A SUS SOLICITUDES DE ASILO POR PARTE DE LA COMAR, POR LO QUE ESTÁN CONFORMANDO UNA NUEVA CARAVANA.

Tapachula, Chiapas 17 de Junio del 2026.- Organizaciones civiles dedicadas a la observación y defensa de los derechos humanos de las personas en movilidad denunciaron que Tapachula enfrenta una creciente crisis humanitaria derivada del rezago en los trámites migratorios y la concentración de miles de extranjeros en la frontera sur de México.

Durante la entrega de un informe al Obispado de Tapachula, el activista y defensor de derechos humanos de migrantes, Luis García Villagrán, señaló que actualmente más de 60 mil migrantes permanecen varados en la ciudad, mientras que alrededor de 13 mil personas continúan sujetas a procesos ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con tiempos de espera que, según indicó, pueden prolongarse entre uno y dos años.



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El activista afirmó que esta situación se ha agravado por las deportaciones procedentes de Estados Unidos y por el retorno de migrantes detenidos en distintos puntos del país hacia la frontera sur, generando una fuerte presión sobre los servicios y la dinámica social de Tapachula.García Villagrán sostuvo que la permanencia prolongada de miles de personas en situación migratoria irregular ha contribuido a tensiones sociales y a la proliferación de discursos de rechazo en redes sociales. Sin embargo, enfatizó que la mayoría de los migrantes no tiene como objetivo establecerse en Tapachula, sino continuar su tránsito o regularizar su situación jurídica.Ante este panorama, hizo un llamado a fortalecer la capacidad operativa de la COMAR mediante la contratación de más personal y la descentralización de los procedimientos migratorios hacia otras entidades del país, con el propósito de reducir la saturación que actualmente enfrenta la ciudad.Asimismo, advirtió que la falta de empleo y oportunidades económicas afecta tanto a la población local como a la migrante, generando condiciones de vulnerabilidad que impactan en la convivencia social. En este sentido, consideró necesario que el Gobierno Federal implemente estrategias integrales para atender la movilidad humana y evitar que Tapachula continúe absorbiendo de manera desproporcionada los efectos de la política migratoria nacional.Finalmente, las organizaciones participantes informaron que el documento entregado al Obispado también será presentado ante organismos nacionales e internacionales vinculados a la protección de los derechos humanos y la atención de personas migrantes, con el objetivo de visibilizar la situación que prevalece en la frontera sur de México. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.Burocracia y Falta de Empleo ImpulsanNuevas Caravanas Migrantes en TapachulaTapachula, Chiapas 17 de junio 2026.- La falta de oportunidades laborales, los retrasos en los trámites migratorios y el rezago institucional en la atención a solicitudes de refugio continúan siendo las principales causas que obligan a miles de migrantes a abandonar Tapachula e integrarse a nuevas caravanas con rumbo al norte del país.Así lo afirmó José Gildardo Galdámez Peregrino, presidente del Colegio de Abogados de Inmigración y Derechos Humanos de México, quien señaló que la situación que enfrentan los extranjeros en la frontera sur se ha convertido en una crisis humanitaria derivada de la lentitud en los procesos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración (INM).Explicó que el permiso de trabajo otorgado por las autoridades migratorias está condicionado a la obtención de la constancia de inicio de trámite de refugio emitida por la Comar.Sin embargo, dicho documento puede tardar más de un año en ser entregado, dejando a miles de personas sin posibilidad de acceder a un empleo formal.Los migrantes permanecen durante meses e incluso más de un año sin documentos que les permitan trabajar legalmente. Esto los coloca en una situación de vulnerabilidad y desesperación, por lo que muchos optan por salir de Tapachula en busca de mejores condiciones de vida, indicó.Advirtió que la falta de ingresos ha provocado que numerosas familias migrantes enfrenten condiciones de extrema precariedad, llegando incluso a situaciones de indigencia. Asimismo, destacó que la reducción de personal en la Comar ha agravado el rezago en la atención de miles de expedientes.El abogado señaló que la salida de organismos internacionales que apoyaban financieramente parte de la operación de la Comar ha limitado aún más su capacidad de respuesta ante la creciente demanda de solicitantes de refugio.Finalmente, expresó su preocupación por los riesgos que enfrentan mujeres, niños y familias completas que participan en las caravanas migrantes, al tiempo que pidió a las autoridades fortalecer la atención institucional y garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes permanecen varados en la frontera sur de México. EL ORBE/Nelson Bautista