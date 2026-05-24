Marina de Tavira Celebra Premio en Cannes

Marina de Tavira sabe perfectamente que en una industria como el cine un triunfo nunca es individual, por mucho que ella sea el rostro más mediático ante las cámaras; por eso celebra que haya recibido el premio a mejor actriz junto a sus compañeras de cuadro Daniela Marín Navarro y Mariangel Villegas, por la película «Siempre soy tu animal materno», en la sección «Una Cierta Mirada» del Festival de Cannes. “Me siento muy feliz y orgullosa, sobre todo porque es un premio que comparto con dos actrices costarricenses, Daniela y Mariangel, y por supuesto llevadas de la mano por una directora (Valentina Maurel) que tenía muy claro el tono que quería encontrar y las relaciones que quería formar. Es muy significativo que sea un premio para tres actrices, y en una sección tan especial, donde hay películas que vienen siempre de una mirada muy auténtica y muy personal. Estoy muy feliz celebrando”, dijo Marina de Tavira en entrevista con El Universal.

«Una Cierta Mirada» es una sección de este prestigioso Festival de Cannes, que se caracteriza por mostrar filmes con enfoques poco convencionales sobre temas de relevancia, por lo que «Siempre soy tu animal materno» no podía pasar de largo para su jurado, ya que muestra una visión muy humana y real de lo que es la maternidad.

En este filme dirigido por la cineasta costarricense Valentina Maurel, Marina da vida a Isabel, una mujer que enfrenta un matrimonio roto, mientras intenta publicar los poemas eróticos que escribió en su juventud, por lo que no se da cuenta de las batallas que sus hijas Elsa (Daniela Marín) y Amalia (Mariangel Villegas) enfrentan, la primera tratando de adaptarse a su vida en Costa Rica después de vivir un tiempo en Europa, y la más pequeña cada vez más alejada del mundo y enfrascada en una búsqueda espiritual, mientras vive sola en la casa familiar. SUN