domingo, mayo 24, 2026
spot_img
InicioOrbita de estrellasCasa de José José Podría ser de Su hija Sarita
Orbita de estrellas

Casa de José José Podría ser de Su hija Sarita

0
22

Sara Sosa, hija menor del cantante José José, habría logrado quedarse con la propiedad que el llamado «Príncipe de la Canción» tenía en Miami, luego de que una jueza autorizara el traspaso del inmueble a una corporación a su nombre, según reveló el periodista Javier Ceriani en su más reciente programa.
El movimiento legal dejó fuera a sus hermanos José Joel y Marisol, quienes también estaban demandados por el banco acreedor. La institución financiera NewRes inició un embargo de la propiedad, al quedar la casa sin testamento tras la muerte de José José. La deuda pendiente ascendía a 437 mil dólares. “El banco demandó a Joel, a Marisol y a Sarita. A los tres hijos los demandó el banco”, señaló el periodista, Javier Ceriani.
La subasta del inmueble estaba programada para el 6 de abril, fue entonces cuando Sarita actuó: presentó ante la jueza una moción de emergencia para frenar la subasta. La resolución judicial fue determinante. “La jueza dijo: ‘Yo te doy permiso a que saques otro préstamo, pero ya no puede figurar a nombre de José José’”. SUN

Casa de José José Podría ser de Su hija Sarita
Artículo anterior
Alejandro Marcovich Está en Coma Tras Sufrir un Derrame Cerebral
Artículo siguiente
Marina de Tavira Celebra Premio en Cannes
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM LLAMA A CELEBRAR EL TRIUNFO Y DEFENDER LAS CONQUISTAS DEL PUEBLO Y LA SOBERANÍA

Al Instante staff - 0
Comunicado 222/2026 PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM LLAMA A CELEBRAR EL TRIUNFO Y DEFENDER LAS CONQUISTAS DEL PUEBLO Y LA SOBERANÍA ESTE 31 DE MAYO EN LAS...
Leer más

Hoy la Gran Final de la Liga Mx 7:00 PM Pumas – Cruz Azul

Al Instante staff - 0
Estadio Olímpico Universitario Ciudad de México, mayo 23.- El mañana no existe para Pumas y Cruz Azul. El que sueñe con alcanzar la gloria tendrá...
Leer más

Realizan Primera Carrera Magisterial en Tapachula

Al Instante staff - 0
En el marco del Día del Maestro, se realizó en Tapachula la primera Carrera Magisterial, evento que reunió a docentes, atletas y familias, con...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV