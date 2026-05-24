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Alejandro Marcovich Está en Coma Tras Sufrir un Derrame Cerebral

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El exintegrante de Caifanes, Alejandro Marcovich, atraviesa un delicado momento de salud luego de sufrir un derrame cerebral la noche del pasado martes 19, situación que lo mantiene en terapia intensiva.
La información fue dada a conocer mediante un comunicado firmado por su esposa, Gabriela Martínez, y sus hijos, Belá y Diego Marcovich.
En el mensaje, la familia del músico señaló que actualmente permanece hospitalizado, acompañado de sus seres queridos y bajo pronóstico reservado. También aseguraron que se encuentra bajo atención de médicos especialistas. Además, se informó que los conciertos que Marcovich tenía programados quedarán cancelados hasta nuevo aviso.
“Agradecemos su comprensión en estos momentos difíciles”, concluye el comunicado. El guitarrista tenía previsto ofrecer un concierto en Puebla el próximo 26 de julio. SUN

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