domingo, mayo 24, 2026
spot_img
InicioOrbita de estrellasDavid Zepeda y Oka Guiner: Romance y Motocross
Orbita de estrellas

David Zepeda y Oka Guiner: Romance y Motocross

0
12

David Zepeda continúa sumando éxitos a su carrera artística. Ahora, el actor protagoniza «Tan cerca de ti, nace el amor», la nueva telenovela de TelevisaUnivision que se estrenará el próximo lunes.
“Cuando me invita a participar el señor Nacho Sada, para mí es un privilegio trabajar con él y cuando vas conociendo la historia y cuando conoces a la protagonista, Oka Giner, que yo tenía ilusión enorme de compartir set con ella. Y cuando se conforman actores como mi Julián Gil, Alexis Ayala, Verónica Jaspeado, Leticia Perdigón te llena el corazón”, expresó.
Tras 20 años trabajando en las telenovelas, David se siente honrado de seguir participando en la televisión, viviendo cada proyecto con la misma ilusión y responsabilidad. “Es hermoso cuando un productor confía en ti y te da la oportunidad de participar en un proyecto, y más con un personaje de esta talla. Considero que mis productores son mis angelitos en la Tierra porque son los que te visualizan para ese personaje».
La nueva telenovela «Tan cerca de ti, nace el amor», promete conquistar al público con una historia intensa donde el amor, los secretos y las segundas oportunidades se entrelazan en un relato lleno de emociones. En paralelo, la historia se desarrolla en el mundo del motocross, donde surgen rivalidades, alianzas peligrosas y conflictos que aumentan la tensión entre secretos, culpas y redención. SUN

David Zepeda y Oka Guiner: Romance y Motocross
Artículo anterior
Modernización del Tratado con la UE Fortalece Inversión: Coparmex
Artículo siguiente
Alejandro Marcovich Está en Coma Tras Sufrir un Derrame Cerebral
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM LLAMA A CELEBRAR EL TRIUNFO Y DEFENDER LAS CONQUISTAS DEL PUEBLO Y LA SOBERANÍA

Al Instante staff - 0
Comunicado 222/2026 PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM LLAMA A CELEBRAR EL TRIUNFO Y DEFENDER LAS CONQUISTAS DEL PUEBLO Y LA SOBERANÍA ESTE 31 DE MAYO EN LAS...
Leer más

Hoy la Gran Final de la Liga Mx 7:00 PM Pumas – Cruz Azul

Al Instante staff - 0
Estadio Olímpico Universitario Ciudad de México, mayo 23.- El mañana no existe para Pumas y Cruz Azul. El que sueñe con alcanzar la gloria tendrá...
Leer más

Realizan Primera Carrera Magisterial en Tapachula

Al Instante staff - 0
En el marco del Día del Maestro, se realizó en Tapachula la primera Carrera Magisterial, evento que reunió a docentes, atletas y familias, con...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV