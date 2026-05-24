David Zepeda y Oka Guiner: Romance y Motocross

David Zepeda continúa sumando éxitos a su carrera artística. Ahora, el actor protagoniza «Tan cerca de ti, nace el amor», la nueva telenovela de TelevisaUnivision que se estrenará el próximo lunes.

“Cuando me invita a participar el señor Nacho Sada, para mí es un privilegio trabajar con él y cuando vas conociendo la historia y cuando conoces a la protagonista, Oka Giner, que yo tenía ilusión enorme de compartir set con ella. Y cuando se conforman actores como mi Julián Gil, Alexis Ayala, Verónica Jaspeado, Leticia Perdigón te llena el corazón”, expresó.

Tras 20 años trabajando en las telenovelas, David se siente honrado de seguir participando en la televisión, viviendo cada proyecto con la misma ilusión y responsabilidad. “Es hermoso cuando un productor confía en ti y te da la oportunidad de participar en un proyecto, y más con un personaje de esta talla. Considero que mis productores son mis angelitos en la Tierra porque son los que te visualizan para ese personaje».

La nueva telenovela «Tan cerca de ti, nace el amor», promete conquistar al público con una historia intensa donde el amor, los secretos y las segundas oportunidades se entrelazan en un relato lleno de emociones. En paralelo, la historia se desarrolla en el mundo del motocross, donde surgen rivalidades, alianzas peligrosas y conflictos que aumentan la tensión entre secretos, culpas y redención. SUN