Se Fortalece Coordinación con Conagua Para Proyectos Hídricos en Tapachula

*Yamil Melgar se Reúne con Titular de la Cuenca Frontera Sur.

Tapachula, Chiapas; 15 de Junio de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la gestión de proyectos estratégicos para Tapachula, el presidente municipal Yamil Melgar sostuvo una reunión de trabajo con Joaquín González Bezares, recientemente nombrado titular del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con quien revisó acciones y alternativas para impulsar obras de agua potable y saneamiento en beneficio de las familias tapachultecas.

Durante el encuentro, el Alcalde expresó la disposición del Ayuntamiento para trabajar de manera coordinada con la Federación, en acciones que permitan atender las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable y saneamiento, priorizando el bienestar de la población.

Yamil Melgar destacó que la suma de esfuerzos entre los tres órdenes de Gobierno es fundamental para gestionar proyectos de alto impacto que contribuyan al desarrollo del municipio, al tiempo que reconoció la apertura y disposición del nuevo titular de Conagua Frontera Sur para construir una agenda de trabajo conjunta en beneficio de la región.



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Entre los temas abordados durante la reunión se encuentran los proyectos en proceso de validación para las dos plantas de tratamiento de aguas residuales de Tapachula, así como el proyecto ejecutivo del nuevo sistema integral de agua potable, que contempla obras de captación, conducción, planta potabilizadora y tanques reguladores.Asimismo, se revisaron propuestas relacionadas con la construcción de pozos profundos para fraccionamientos del Infonavit y para colonias y sectores que históricamente han enfrentado problemas de abastecimiento, entre ellos Viva México, El Porvenir, Octavio Paz y Vida Mejor.El Presidente Municipal reiteró que su administración continuará fortaleciendo la coordinación con las instancias federales y estatales para impulsar proyectos que permitan mejorar la infraestructura hidráulica del municipio, y brindar mejores servicios a la ciudadanía. Boletín Oficial