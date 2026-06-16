Entregan Tarjetas del Bienestar a Mas de 700 Beneficiarios en Tapachula

*- Recibieron el Apoyo 439 Mujeres Inscritas al programa Mujeres Bienestar y 338 Personas Adultas Mayores.

*- La Secretaría del Bienestar Informó que Estas Semana se Continuará con la Dispersión de Tarjetas

Tapachula Chiapas 15 de junio de 2026.- La Secretaría de Bienestar inició la entrega de tarjetas bancarias a personas incorporadas durante el mes de abril a los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar, con el objetivo de que puedan recibir sus apoyos económicos de manera bimestral.

José Luis Elorza, director de los Programas de Bienestar de la Región 09 de Tapachula, informó que durante esta etapa serán beneficiadas 439 mujeres inscritas al programa Mujeres Bienestar y 338 personas adultas mayores, quienes deberán acudir a recoger el plástico que les permitirá acceder a sus depósitos.

El funcionario explicó que la entrega se realizará durante toda la semana y exhortó a los beneficiarios a mantenerse atentos a las llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp enviados por personal de Bienestar, ya que a través de estos medios se les notificará la fecha y el lugar para recoger su tarjeta.



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Asimismo, señaló que quienes ya conozcan su proceso de incorporación pueden acudir directamente a los Centros Integradores de Desarrollo habilitados para la distribución de los plásticos, evitando traslados innecesarios hasta la ciudad de Tapachula.Destacó que en los casos de personas adultas mayores que, por motivos de salud o condición física, no puedan trasladarse para recibir su tarjeta, un Servidor de la Nación acudirá hasta su domicilio para realizar la entrega correspondiente, siempre y cuando se informe previamente su situación.También aclaró que todos los trámites son completamente gratuitos y que el personal de Bienestar únicamente realiza invitaciones para acudir a recoger las tarjetas, por lo que pidió a la población no dejarse sorprender por personas ajenas al programa.Finalmente, recomendó a los beneficiarios resguardar tanto la tarjeta como el comprobante o talón que se entrega junto con ella, ya que este documento será de utilidad en caso de extravío o robo del plástico. Con dicho comprobante y una identificación oficial podrán acudir a una sucursal bancaria para realizar los trámites correspondientes y garantizar el cobro de su pensión.Las autoridades informaron que al momento de recibir la tarjeta, cada beneficiario será orientado sobre las fechas en que podrá disponer de los recursos depositados por el Gobierno Federal. EL ORBE/Nelson Bautista