ARIES: (21 marzo-20 abril) Algo inesperado va a suceder, así que abre los ojos para que no te agarre en curva. Ya sabes que hay cosas raras pero admirables; recíbelas con buena actitud.

TAURO: (21 abril-20 mayo) Hoy es el día ideal para organizarte, planificar y coordinar tus movimientos para que todo te salga tal y como lo traes en la mente.

GÉMINIS: (21 mayo-21 junio) Vas a percibir a una persona que lleva y trae información tuya. Ponle límites claros para cuidar tu reputación y evitar malos entendidos.

CÁNCER: (22 junio-22 julio) Las cosas caen por su propio peso y de manera gradual en el tiempo perfecto del universo. No quites el dedo del renglón y no dejes las cosas a medias.

LEO: (23 julio-22 agosto) Te van a llover ideas perronas sobre lo que debes emprender, como si las circunstancias te empujaran al lugar y momento exacto para aventarte un protagonismo.

VIRGO: (23 agosto-22 septiembre) Si no controlas tu genio, la cosa va a acabar en una discusión. Di lo que piensas de manera directa pero con tacto y sin ofender; bájale a tus disgustos.

LIBRA: (23 septiembre-22 octubre) Vas a andar detallista y cordial, y te va a ser casi imposible guardarte lo que sientes. Te va a nacer del alma soltarle un mensaje clarito, directo y sin rodeos.

ESCORPIÓN: (23 octubre-21 noviembre) Tienes que estar despierto: revisa cada papel, corrobora la información y fíjate de manera minuciosa en los detalles para ir a la segura.

SAGITARIO: (22 noviembre-21 diciembre) Te va a salir natural eso de ser el alma de la fiesta y el mejor anfitrión, haciendo que todos pasen un rato agradable mientras compartes lo que te apasiona.

CAPRICORNIO: (22 diciembre-21 enero) Traes una racha donde si te confías, se te va a amontonar el trabajo. Ve sacando lo que es indispensable desde ya, para que todo fluya ligerito.

ACUARIO: (22 enero-19 febrero) La fuerza la vas a sacar de los errores del pasado para no volver a regarla ni tropezar con la misma piedra. Hoy el cielo te da la oportunidad perfecta para corregir.

PISCIS: (20 febrero-20 marzo) Si te enfocas, vas a empezar a caminar a pasos agigantados hacia un futuro abundante. Tus acciones se van a traducir en dinero y los recursos te van a llegar fácil. SUN