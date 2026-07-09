Con trabajo coordinado y humanista, en Tapachula protegemos a la niñez: Yamil Melgar

* Beba Pedrero y Yamil Melgar participan en la 1ª Sesión Ordinaria del SIPINNA.

En el marco de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes en Contexto de Movilidad y Solicitantes de la Condición de Refugiado, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de Tapachula de trabajar de manera coordinada, sensible y con pleno respeto a los derechos humanos para garantizar la protección y el bienestar de la niñez y adolescencia que transita o permanece en el municipio.



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Acompañado por la presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, el alcalde destacó que, con el respaldo de los gobiernos humanistas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, se brinda atención integral a las personas en contexto de movilidad que acuden a las instituciones públicas, privilegiando siempre la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En su intervención, el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco, destacó que la suma de esfuerzos entre instituciones de los tres órdenes de gobierno, organismos internacionales y sociedad organizada refleja el compromiso conjunto de trabajar con el propósito de garantizar el cuidado, la protección y el desarrollo integral de dicho sector de la población.

Por otra parte, la directora de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo, Denisse Lugardo Escobar, presentó los objetivos y alcances de dicha comisión, resaltando que el Gobierno Municipal ha mantenido un acompañamiento permanente a las infancias y adolescencias que transitan por Tapachula, impulsando acciones con sensibilidad, compromiso y un profundo sentido humanista, por lo que detalló que los trabajos se desarrollarán a través de cuatro mesas temáticas enfocadas en el acceso pleno a los derechos, protección, inclusión social e igualdad sustantiva, así como participación, acceso a la información y entornos digitales.

Finalmente, el enlace del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), José Luis Vargas Muñoz, presentó la síntesis del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA) 2026-2030, documento que orientará las acciones institucionales para fortalecer la protección integral de este sector de la población.

Al evento asistieron el tercer regidor, Edi Alberto García Juárez; el secretario de Salud Municipal, Pancho Castillo; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Manuel Alejandro Lluch García; el director general del SDIF Tapachula, Jorge David Barragán Gordillo; además de representantes de organismos internacionales, dependencias gubernamentales e invitados especiales.