Secretaría General de Gobierno y Mediación participa en la instalación del Comité Técnico Estatal para fortalecer la prevención social de la violencia y los delitos

Con el objetivo de atender las causas que generan la violencia y fortalecer las acciones preventivas en beneficio de las familias chiapanecas, se llevó a cabo la instalación del Comité Técnico Estatal de Atención Humanista de las Causas y Prevención Social de la Violencia y los Delitos, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con la participación de la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce Rodríguez Ovando.

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Durante este acto dio inicio la segunda etapa de la estrategia de seguridad en Chiapas, que contempla el fortalecimiento de 50 programas enfocados en la prevención social del delito y la atención de las causas que generan violencia, mediante la coordinación entre diferentes instituciones.

En este marco, la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce Rodríguez Ovando, destacó que este Comité representa un paso importante para seguir construyendo un Chiapas, territorio de paz, al señalar que “cuando unimos esfuerzos y atendemos las causas desde la raíz, avanzamos hacia un estado más seguro, en paz, con justicia y bienestar para las familias chiapanecas”.

Asimismo, refrendó el compromiso de la Secretaría General de Gobierno y Mediación de trabajar con humanismo, diálogo y coordinación institucional para impulsar acciones preventivas en favor de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social.

Con estas acciones, el Gobierno de Chiapas avanza en la consolidación de una estrategia integral de prevención, donde la atención de las causas y la participación coordinada de las instituciones son fundamentales para generar bienestar y prosperidad compartida para las familias chiapanecas.