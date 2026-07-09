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Secretaría General de Gobierno y Mediación participa en la instalación del Comité Técnico Estatal para fortalecer la prevención social de la violencia y los delitos

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Secretaría General de Gobierno y Mediación participa en la instalación del Comité Técnico Estatal para fortalecer la prevención social de la violencia y los delitos

Con el objetivo de atender las causas que generan la violencia y fortalecer las acciones preventivas en beneficio de las familias chiapanecas, se llevó a cabo la instalación del Comité Técnico Estatal de Atención Humanista de las Causas y Prevención Social de la Violencia y los Delitos, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con la participación de la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce Rodríguez Ovando.

Durante este acto dio inicio la segunda etapa de la estrategia de seguridad en Chiapas, que contempla el fortalecimiento de 50 programas enfocados en la prevención social del delito y la atención de las causas que generan violencia, mediante la coordinación entre diferentes instituciones.

En este marco, la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce Rodríguez Ovando, destacó que este Comité representa un paso importante para seguir construyendo un Chiapas, territorio de paz, al señalar que “cuando unimos esfuerzos y atendemos las causas desde la raíz, avanzamos hacia un estado más seguro, en paz, con justicia y bienestar para las familias chiapanecas”.

Asimismo, refrendó el compromiso de la Secretaría General de Gobierno y Mediación de trabajar con humanismo, diálogo y coordinación institucional para impulsar acciones preventivas en favor de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social.

Con estas acciones, el Gobierno de Chiapas avanza en la consolidación de una estrategia integral de prevención, donde la atención de las causas y la participación coordinada de las instituciones son fundamentales para generar bienestar y prosperidad compartida para las familias chiapanecas.

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