Más de 200 Familias Enfrentan Posible Desalojo en Las Conchitas

• Les vendieron lotes en un predio que se encuentra en litigio; pagaron de 25 a 35 mil pesos.

Tapachula Chiapas 7 de julio 2026.- La incertidumbre se apoderó de más de 200 familias de la colonia Las Conchitas, luego de que surgiera la posibilidad de un desalojo derivado de un litigio por la propiedad de un predio de aproximadamente 17 hectáreas, situación que dejó al descubierto un presunto fraude en la venta de los terrenos.

El presidente del comité de colonos, Carlos Arturo Pinto Mandujano, afirmó que los habitantes adquirieron legalmente sus lotes entre 2009 y 2010, convencidos de que la documentación estaba en regla. Sin embargo, recientemente descubrieron que el terreno enfrenta un proceso legal y que, presuntamente, fueron engañados por quienes fungían como sus representantes. EL ORBE/ Mesa de Redacción.