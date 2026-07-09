Padres de Familia de la Escuela Alberto C. Culebro Protestan en Huixtla

• Denuncian imposición de directora y aumento de cuotas escolares.

Huixtla Chiapas 7 de Julio 2026.- Antes del inicio del próximo ciclo escolar, padres de familia de la Preparatoria Alberto C. Culebro, en Huixtla, se manifestaron para exigir la intervención de las autoridades educativas estatales ante presuntas irregularidades en la administración del plantel, entre ellas el incremento de cuotas, la imposición de un comité de padres y la falta de transparencia en el manejo de los recursos.

Los inconformes señalaron directamente a la directora Ninfa Sosa M, a quien acusan de tomar decisiones unilaterales desde que asumió el cargo el 17 de septiembre de 2025.

Aseguraron que una de las primeras acciones fue designar un comité de padres de familia sin convocar a una asamblea, situación que, afirmaron, vulnera la participación de la comunidad escolar.

Joel Torres Gordillo, padre de familia y exalumno de la institución, sostuvo que el comité fue integrado «a modo» con personas del turno vespertino que, dijo, no representan a la mayoría de los tutores. Además, denunció que los cobros se realizan sin una cuenta oficial y sin mecanismos de rendición de cuentas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.